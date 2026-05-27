Костюк здобула вольову перемогу над американкою українського походження на Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) вийшла до третього кола Roland Garros-2026.

У другому раунді ґрунтового мейджора 23-річна уроджена Києва здобула вольову перемогу над 24-річною американкою українського походження Кеті Волинець (№108 WTA) — 6:7, 6:3, 6:3.

Матч тривав 2 години і 45 хвилин. Українка подала 8 разів навиліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 6 з 18 брейкпойнтів.

Реклама

Зазначимо, що в першому колі Костюк обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, яка нещодавно змінила громадянство на іспанське — 6:2, 6:3.

У третьому раунді Марта зіграє з швейцаркою Вікторією Голубич (WTA №82).

Цього року право виступити в основній сітці Roland Garros отримали сім українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Світоліна та Костюк уже пробилися до третього кола. Ястремська та Калініна не змогли подолати стартове коло, Снігур вибула в другому раунді, а Стародубцева та Олійникова зіграють матчі другого кола пізніше.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Також ми розповідали, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

Новини партнерів