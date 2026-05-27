Експромоутер Усика зробив прогноз на його можливий реванш з Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика, зробив прогноз на потенційний бій-реванш українця з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Якщо ми прийдемо до реваншу з Верховеном, то я вважаю, що цього разу це буде легка робота для Олександра, тому що карти будуть розкриті, у поєдинку не буде жодних загадок.

Якщо говорити про Ітауму, то Мозес все ще занадто молодий. Можливо, одного року буде для нього достатньо.

Але я дотримуюся думки, про яку говорю ще після другого бою Усика проти Тайсона Ф'юрі: краще піти на годину раніше, ніж на хвилину пізніше. Як друг, як людина, яка була поряд з ним протягом 12 років його кар'єри, я бажаю йому, щоб його навіки пам'ятали як найкращого. Тому його мають пам'ятати за його здобутки, а не за те, як він пішов" — сказав Красюк в інтерв'ю talkSPORT Boxing.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

