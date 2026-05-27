Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28-30 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-30 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 28-30 травня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цими днями можливі лише слабкі геомагнітні коливання з К-індексом 3-4, що відповідає зеленому і жовтому рівням активності.

Магнітосфера Землі залишатиметься у відносно стабільному стані, без сильних сплесків і тривалих магнітних бур. Очікувані магнітні хвилювання вважаються незначними і зазвичай не здатні помітно впливати на самопочуття більшості людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

