Зірки і мода
Зірки і мода
181
2 хв

Вишивка з жуків: найхимерніший тренд 19 століття, що був дуже популярним у минулому

У 19 столітті було неймовірно модно пришивати крила жуків частини до суконь, створюючи красиві квіткові візерунки.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еллен Террі для її ролі леді Макбет / © Getty Images

У вікторіанську епоху була створена сукня, яку прикрашало понад 5 000 крилець жуків. У відео представлена британська сукня з бавовняного мусліну, датована 1868–1869 роками. Зараз вона зберігається у музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Неймовірні зелені крила походять від жука, якого називають коштовним жуком — jewel beetle. Ці комахи природним чином скидають свої надкрила, після чого їх збирали та використовували у вишивці. Коштовні жуки мешкають по всьому світу, а їхні крила століттями застосовували в оздобленні та вишивці в Азії, особливо в Індії. Вишивка та орнаменти були абсолютно вишуканими, але неможливо говорити про це, не згадуючи колоніалізм. Саме через колонізацію Індії та інших країн Захід дізнався про цей стиль оздоблення, а потім, звісно, вирішив привласнити його собі.

У вікторіанську епоху ці жукові крила стали настільки популярними як декор, що їх відправляли з Індії до Британії партіями по 25 000 штук. І, звичайно, невдовзі західна культура перейняла цю дивовижну декоративну техніку. Цікаво, що навіть наприкінці 19 століття, коли мода змінювалася, жуковий декор усе ще використовувався.

Одна з найвідоміших суконь із крильцями жуків датується 1888 роком і була створена для акторки Еллен Террі для її ролі леді Макбет. У ній неймовірно складний декор по всій сукні.

Також додамо, що крилами жуків оздоблена стеля Королівського палацу, спроектована фламандським скульптором Яном Фабра.

Cтеля Королівського палацу / © Getty Images

