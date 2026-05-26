У WBC висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман прокоментував перемогу чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Зокрема він пригадав суперечливу зупинку бою наприкінці 11-го раунду.

Сулейман зазначив, що велика кількість уболівальників поставила під сумнів правильність рішення рефері, однак наголосив, що у боксі "кожне рішення викликає суперечки".

Реклама

"Як і щотижня, бокс дарував нам захоплення, історії та приклади величі як на рингу, так і за його межами. Минулої суботи ми пережили особливу ніч у Єгипті, історичну подію, яка підтвердила, що наш вид спорту не знає кордонів і продовжує розвиватися в кожному куточку світу.

На тлі приголомшливих та незабутніх пірамід Гізи наш чемпіон Олександр Усик чітко показав, що він один з найкращих у світі. Він зустрівся із суперником, який довів, що він не аматор, зійшовшись віч-на-віч з українцем та змусивши замовкнути багатьох критиків, які пророкували йому легкий нокаут та поразку.

Олександр Усик захистив свій титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, перемігши Ріко Верховена в 11 раундах, практично з гонгом. Ріко продемонстрував неймовірну витримку та захопливу мужність лише у своєму другому професійному боксерському поєдинку.

Багато вболівальників поставили під сумнів втручання рефері, оскільки до кінця раунду залишалася лише одна секунда. Але це бокс, спорт сильних емоцій, де кожне рішення викликає суперечки. Найголовніше, що обидва бійці виклалися на повну, залишили ринг у гарному настрої та залишили незабутнє враження на видовищному майданчику", — сказав Сулейман.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Реклама

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Реклама

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

Реклама

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів