Папа Римський оголосив війну ШІ: що пропонує

Католицька церква різко розкритикувала індустрію штучного інтелекту. Папа Римський написав свій перший офіційний лист до єпископів, у якому закликав «роззброїти» технології. За його словами, це потрібно, щоб ШІ не почав керувати людьми, а сама сфера звільнилася від контролю монополій.

Про це повідомляє Futurism.

Папа Римський наголосив, що цей крок є вимушеним та реакцією на стрімкий і неконтрольований розвиток генеративних моделей.

«Знаю, це слово сильне, але воно свідомо вибране, бо цей момент потребує слів, здатних привернути увагу», — пояснив Папа Римський у супровідній заяві.

Понтифік вважає ШІ корисним, але впевнений, що він не може мати почуттів чи свідомості, як стверджують у технологічній індустрії. На його думку, штучний інтелект просто повторює окремі функції людського мозку.

«Так званий штучний інтелект не переживає досвіду, не має тіла, не відчуває радості чи болю, не дозріває через стосунки та не знає зсередини, що означає кохання, робота, дружба чи відповідальність», — йдеться в енцикліці.

Папа Римський також попередив про ризики виникнення «нового цифрового рабства». Він звернув увагу на приховану експлуатацію людей, які змушені за низьку плату маркувати масиви даних для навчання ШІ або модерувати шкідливий контент у соціальних мережах.

«Тіла цих людей пошрамовані, поранені та виснажені, щоб обчислювальний потік міг безперебійно тривати», — зазначено в тексті листа.

Окремо у Ватикані засудили використання алгоритмів у воєнній сфері, підкресливши, що жодні математичні моделі не здатні виправдати ведення війни з моральної точки зору.

Крім того, Папа вказав на значну екологічну шкоду від індустрії через надмірне споживання води та електроенергії дата-центрами. Понтифік закликав світову спільноту перейти від простого регулювання до глибинної трансформації підходів.

«Штучний інтелект вже є середовищем, у яке ми занурені, а також силою, з якою ми повинні взаємодіяти. З цієї причини простого регулювання його недостатньо; він має бути роззброєним, гостинним та доступним», — підсумував глава Католицької церкви.

Нагадаємо, ще раніше Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через активне використання штучного інтелекту у військовій сфері та назвав небезпечною тенденцією поєднання новітніх технологій із сучасними війнами.

