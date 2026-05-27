Росія атакувала енергосистему України: в якій області фіксують сильні пошкодження та перебої зі світлом

Росія атакувала енергосистему України

Росіяни завдали ударів по енергосистемі України. Найбільше постраждали енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області. Всього за вчора ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК в Україні.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області», — повідомили у компанії.

На щастя, енергетики не постраждали.

Щойно російські атаки на Дніпропетровську область припинилися, енергетики почали відновлювальні роботи.

За останні два дні світло повернули 33 тисячам родин Дніпропетровської області.

Скільки ще триватимуть графіки відключень світла

Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що за сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електрики в Україні не діятимуть найближчим часом.

Наразі українська енергосистема працює стабільно, крім локальних випадків російських ударів.

Для підтримки її стабільної роботи було проведено координаційну нараду з керівництвом «Укренерго» та іншими профільними структурами. Сторони узгодили спільні дії, зокрема щодо збільшення імпорту електроенергії.

