Россия атаковала энергосистему Украины: в какой области фиксируют сильные повреждения и перебои со светом

Россия атаковала энергосистему Украины

Россияне нанесли удары по энергосистеме Украины. Больше всего пострадали энергетические объекты в Днепропетровской области. Всего за вчера враг атаковал три энергообъекта ДТЭК в Украине.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Вчера из-за вражеских ударов были повреждены сразу три энергетических объекта компании. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области», — сообщили в компании.

К счастью, энергетики не пострадали.

Как только российские атаки на Днепропетровскую область прекратились, энергетики начали восстановительные работы.

За последние два дня свет вернули 33 тысячам семьям Днепропетровской области.

Сколько еще будут продолжаться графики отключения света

Напомним, премьер Юлия Свириденко заявила, что при благоприятном развитии ситуации графики отключений электричества в Украине не будут действовать в ближайшее время.

Пока украинская энергосистема работает стабильно, кроме локальных случаев российских ударов.

Для поддержки ее стабильной работы было проведено координационное совещание с руководством «Укрэнерго» и другими профильными структурами. Стороны согласовали совместные действия, в частности, по увеличению импорта электроэнергии.

