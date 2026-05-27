Охранник разрушенного российскими ракетами ТЦ на Лукьяновке в Киеве рассказал о своей щемящей истории / © ТСН

Реклама

После массированной комбинированной атаки россиян по Киеву в ночь на 24 мая, в результате чего сгорел торговый центр возле станции метро «Лукьяновская», в соцсетях появились сообщения о незаурядной и проникновенной истории одного из охранников этого ТЦ.

По словам владелицы одного из магазинов, который до прилета работал в ТЦ, один из охранников ТЦ, Саша, прожил в нем добрых несколько лет, потому что жить ему негде.

«Ему сейчас очень нужна работа с проживанием», — написала пользовательница соцсетей Ната Шпак.

Реклама

ТСН.ua нашел и пообщался с этим охранником. Его история способна ошеломить.

«Мне 54 года, много лет назад я работал на строительстве, последние годы — в охране», — рассказал в комментарии для ТСН.ua Александр Ткаченко, которого коллеги часто называют «Батя».

И продолжает: «Сейчас, когда я с вами разговариваю, я одет в то, что у меня осталось после российской атаки. В этом ТЦ я проработал 4 года, здесь я и жил. Сейчас у меня такая ситуация, что даже нечего поесть. Руководство ТЦ обещало привезти вагончик, где можно жить после этой атаки. Я киевлянин, родился на Шулявке, а всю жизнь прожил на Борщаговке. С родственниками у меня конфликт, они захотели меня выписать из квартиры, я три года с ними судился. Как следствие — у меня нет квартиры. В ней живет мой брат с детьми, бл… Я проклял ту квартиру, пока судился».

К этому он добавляет: «После российской атаки я ночевал у ТЦ, под деревом, под тополем, напротив центрального входа. А, например, сегодня ночевал в одном из ТЦ на Борщаговке. У меня нет даже банковской карты, потому как после судебных процессов ее заблокировали. У моих родственников, с которыми у меня конфликт, есть знакомые в правоохранительных органах, поэтому все так сложилось».

Реклама

Массированная атака по Киеву 24 мая: что рассказал очевидец

По словам Александра, во время российского удара по Лукьяновке он находился в подвале ТЦ.

«Было около 15 взрывов. Взрывалось и в соседних домах», — говорит он.

С долей оптимизма Александр говорит, что после огласки в соцсетях он получил предложение работать вахтером в одном из заведений на улице Старовокзальной. Мне уже назначена там встреча на 18 часов. В свою очередь, в другом ТЦ с таким же названием решили, что там уже достаточно охранников… Но прежде всего, извиняюсь, мне нужно где-то помыться и постирать свои вещи (вероятно, из-за этого Александр пока отказался сфотографироваться для этой публикации — Ред). Еще у меня есть сестра, она живет в Вишневом под Киевом. Но у нее своя жизнь…»

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Киев — местные жители рассказали о пережитом ужасе.

Реклама

Новости партнеров