В ООН отреагировали на угрозы РФ атаковать Киев: что заявил Гутерриш

Генсек ООН предупредил о рисках эскалации после заявлений РФ.

Руслана Сивак
Антониу Гутерриш / © Associated Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за заявлений РФ о планах атаковать украинские оборонные предприятия и центры принятия решений в Киеве.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Что ответили в ООН на угрозы Кремля

Соответствующее заявление глава Организации Объединенных Наций сделал во вторник во время заседания Совета Безопасности ООН. Антониу Гутерриш отметил, что эти намерения РФ объявила вслед за сообщениями об атаке беспилотника на здание колледжа и общежития во временно контролируемом россиянами Старобельске.

«Мы осудили нападение на школу, как мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что дальнейшие агрессивные шаги лишь усложнят процесс дипломатического урегулирования и увеличат количество жертв среди мирного населения.

«Сейчас, как никогда раньше, крайне важно избегать любой эскалации конфликта, уже нанесшего разрушительные потери среди гражданского населения, и который рискует сделать поиски мира еще более отдаленными, продолжая страдания людей», — подытожил Гутерриш.

Напомним, в Москве решили еще раз прибегнуть к телефонному шантажу: глава российского МИД Лавров позвонил по телефону госсекретарю США Марко Рубио.

В свою очередь посольства Франции, Польши и представительство ЕС отвергли угрозы МИД РФ по поводу ударов по Киеву. Дипломаты не покинут столицу и продолжают работу в обычном режиме.

Стоит отметить, что ночь на 24 мая Киев пережил самую масштабную атаку. с 2022 года. РФ атаковала столицу ракетами и беспилотниками, а под вражеским огнем оказались все районы города.

