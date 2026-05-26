В Кремле новая истерика: после атаки на Киев раздались громкие заявления

В России цинично заявили, что массированный удар по Киеву — это «ответ Москвы». Мол, украинская власть сама напросилась на такую реакцию. Более того — продолжат осуществлять атаки в дальнейшем.

Об этом свидетельствуют российские чиновники.

Российский посол по особым поручениям МИД Родион Мельник нагло высказался о том, что «Киев сам напросился на удары возмездия». Очевидно, забыв о больших пробелах в российской ПВО вокруг Москвы, он заявил о «беззащитности перед российскими ракетами».

Более того, он традиционно бросил угрозы в сторону Украины. Мол, следующая атака «убавит высокомерие украинских политиков».

Еще дальше в своем цинизме пошел глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов, сделав заявление об ударах по «центрам принятия решений». По его словам, вроде бы в Киеве таковыми не являются ни Верховная Рада, ни Офис президента. Мол, речь идет о пунктах управления ВСУ, а они находятся не в центре Киева.

Заметим, что новая истерика в Кремле началась после якобы атаки на Старобельск, что во временно оккупированной Луганщине. Мол, поэтому и нанесли удары по Киеву. Впрочем, подчеркивают в ISW, это оправдание не соответствует исторической модели поведения России, да и Москва не предоставила никаких подтверждений этому.

После массированной атаки на Киев Россия открыто пригрозила новыми ударами по украинской столице. Представитель МИД Мария Захарова традиционно повторила наглый кремлевский нарратив, мол, «ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву».

Позже Министерство иностранных дел заявило, что РФ готовит новую волну ударов, поводом для которых якобы стала атака по Старобельску. В ведомстве заявили, мол, намерены бить по так называемым «центрам принятия решений» и командным пунктам, а потому «советуют» иностранцам покинуть Киев, а жителям города не приближаться к таким объектам.

Дата публикации 13:21, 26.05.26

