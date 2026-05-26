У Кремлі нова істерика: після атаки на Київ пролунали гучні заяви

Кремль. / © Associated Press

В Росії цинічно заявили, що масований удар по Києву — це «відповідь Москви». Мовляв, українська влада «сама напросилася» на таку реакцію. Ба більше — продовжать здійснювати атаки надалі.

Про це свідчать заявив російський посадовців.

Російський посол з особливих доручень МЗС Родіон Мірошник нахабно висловився про те, що «Київ сам напросився на удари відплати». Вочевидь, забувши про великі прогалини у російській ППО навколо Москви, він заявив про «беззахисність перед російськими ракетами».

Ба більше — він традиційно кинув погрози у бік України. Мовляв, наступна атака «зменшить пиху українських політиків».

Ще далі у своєму цинізмі пішов голова комітету Державної думи РФ із оборони Андрій Картаполов, зробивши заяву про удари по «центрах ухвалення рішень». З його слів, начебто в Києві такими не є ні Верховна Раді, ні Офіс президента. Мовляв, йдеться про пункти управління ЗСУ, а вони розташовані не в центрі Києва.

Зауважимо, нова істерика у Кремлі розпочалася після нібито атаки на Старобільськ, що у тимчасово окупованій Луганщині. Мовляв, через це і здійснили удари по Києву. Втім, наголошують в ISW, це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії та й Москва не надала жодних підтверджень цьому.

Після масованої атаки на Київ Росія відкрито пригрозила новими ударами по українській столиці. Речниця МЗС Марія Захарова традиційно повторила нахабний кремлівський наратив, мовляв, «удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву».

Пізніше Міністерство закордонних справ заявило, що РФ таки готує нову хвилю ударів, приводом для яких нібито стала атака по Старобільську. У відомстві заявили, мовляв, мають намір бити по так званих «центрах ухвалення рішень» та командних пунктах, а тому «радять» іноземцям залишити Київ, а жителям міста — не наближатися до таких об’єктів.

Дата публікації 13:21, 26.05.26

