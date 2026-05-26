Китай відреагував на нові погрози Кремля атакувати Київ: заява

Китай. / © Associated Press

Китай, коментуючи атаки РФ по Києву та нові погрози Кремля, у традиційній для себе манері закликав «відповідні сторони» утриматися від посилення бойових дій.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

Вона вкотре наголосила, мовляв, позиція Пекіна щодо «української кризи» — так РФ називає війну вже п’ятий рік — є «послідовною та чіткою».

«Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту», — відповіла Мао запитання про реакцію КНР на нові погрози Москви здійснювати нові атаки на Київ.

Традиційно дипломатка закликала «сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів».

На запитання «Укрінформ» про те, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця МЗС не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Нагадаємо, вночі 24 травня РФ здійснила масований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Наслідки фіксували у всіх районах столиці. За даними влади, загинуло щонайменше троє осіб.

Вже наступного дня речниця РФ Марія Захарова відкрито пригрозила новими ударами по Києву. З її слів, це будуть «удари у відповідь». Російське відомство навіть закликало іноземців залишити українську столицю, а жителям міста — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

