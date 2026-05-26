Китай отреагировал на новые угрозы Кремля атаковать Киев: заявление

Китай. / © Associated Press

Китай, комментируя атаки РФ по Киеву и новые угрозы Кремля, в традиционной для себя манере призвал «соответствующие стороны» воздержаться от усиления боевых действий.

Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает «Укринформ».

Она в очередной раз подчеркнула, мол, позиция Пекина относительно «украинского кризиса» — так РФ называет войну уже пятый год — «последовательна и четкая».

«Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта», — ответила Мао вопрос о реакции КНР на новые угрозы Москвы совершать новые атаки на Киев.

Традиционно дипломатка призвала «стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров».

На вопрос «Укринформ» о том, подвергнется ли Китай российский шантаж и эвакуирует дипломатов своего посольства из Киева, представитель МИД не ответил ни утвердительно, ни отрицательно.

Напомним, ночью 24 мая РФ нанесла массированный удар по Киеву , применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Последствия фиксировались во всех районах столицы. По данным властей, погибли по меньшей мере три человека.

Уже на следующий день спикер РФ Мария Захарова открыто пригрозила новыми ударами по Киеву. По ее словам, это будут «ответные удары». Российское ведомство даже призвало иностранцев покинуть украинскую столицу, а жителям города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

