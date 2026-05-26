"Зубы дракона" и ловушки для россиян: сразу несколько городов Украины готовят к круговой обороне

Наступление из Беларуси / © ТСН

Украинское военно-политическое руководство получило тревожные сигналы от разведок: Кремль активно рассматривает варианты расширения агрессии, включая новую волну мобилизации. В ответ на это Силы обороны Украины масштабно укрепляют рубежи как на южном, так и северном направлениях, превращая города в крепости.

Есть ли угроза наступления на Киев

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия рассматривает возможность новых атак по направлению Беларуси и Брянской области РФ на Черниговское и Киевское направления.

В Киевской области уже начата подготовка населенных пунктов к обороне, в том числе к круговой обороне.

Председатель Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин сообщал:

«Есть задача подготовки к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также город Киев».

Круговая оборона Одессы

Одессу активно готовят к круговой обороне. Вокруг города завершается возведение масштабных оборонительных сооружений, включая противотанковые рвы и «зубы дракона».

Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ.

«Одессу готовят к круговой обороне!» — говорится в заявлении Сил ТРО «Юг».

Сейчас подходит к концу строительство многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Также идет установка колючей проволоки, «зубов дракона» и «путанок».

Военные подчеркивают, что такие действия являются не демонстрацией силы, а превентивными мерами, призванными лишить врага любых иллюзий по поводу возможности высадки десанта.

«Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда посунет!» — заявили в Силах ТрО.

Однако, как сообщал, руководитель Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» полковник Денис Носиков еще в феврале, что город и область еще тогда начали готовиться к круговой обороне.

«Это очень мощная система: противотанковые воронки, всевозможные ловушки и капканы. Просто так сюда никто не войдет. Это будет невозможно», — подчеркнул он.

Кроме инженерных сооружений в общинах Одесщины активно готовят тысячи добровольцев из местного населения. Они проходят обучение на полигонах. По словам Дениса Носикова, это люди, имеющие право носить оружие.

Что ждет Волынская область

Как сообщала, глава районной военной администрации Ковеля Ольга Черен в эфире «Общественного», граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии госрубежа продолжаются.

«Мы встречались с президентом Украины, обсуждали еще раз и еще раз, как усилить нашу оборону и охрану наших приграничных территорий. Мы присутствовали на этом совещании и также председатели общин приграничных территорий, активно участвующих в усилении границы, в круговой обороне своих населенных пунктов. Наращиваем способности наших сил обороны и нашей границы», — сказала Черен.

Чиновник отметила, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью, полной эвакуации подлежат смежные территории — уже есть определенные места, куда при необходимости будут эвакуировать население.

Специальное заседание Ставки

Отдельно Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором подробно проанализировали данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

Президент подчеркнул, что Украина учитывает все возможные риски повторной эскалации на северном направлении.

«Угрозы, которые были с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас. Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были в феврале 2022-го», — заявил Зеленский.

Зеленский также провел встречу с руководителями общин Киевщины и Черниговщины, в ходе которой обсудили усиление обороны северного направления, укрепление ПВО и защиту от российских дронов.

По его словам, Министерство обороны уже получило соответствующие задачи. Речь также шла о ремонте местных дорог для улучшения логистики и поддержки работников Чернобыльской АЭС.

Министерство финансов пообещало уже в июне принять решение о зарплатах для коллектива станции.

Пять сценариев России

По данным разведки, Кремль рассматривает пять основных сценариев расширения агрессии через полночь. Среди них создание буферной зоны на Черниговщине глубиной от 10 до 20 километров. Наименее вероятным считается новое полноценное наступление непосредственно на Киев.

Для реализации этих планов Россия, по словам Зеленского, готовит новые мобилизационные шаги — план набрать дополнительно около 100 тысяч человек.

Что говорит Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтверждает, что российский генштаб активно планирует наступательные действия с севера. Украинское руководство уверяет, что ситуация контролируется, а Силы обороны готовы к развитию событий на северных рубежах.

