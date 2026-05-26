Росія заселяє окуповані території чужим населенням: у ГУР розкрили план Кремля

Росія продовжує цілеспрямовано змінювати демографічний та етнонаціональний склад населення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Москва заселяє захоплені регіони вихідцями з РФ та громадянами інших держав, водночас місцеве населення витісняється через наслідки війни й окупаційної політики.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Росія змінює склад населення на ТОТ

За даними української розвідки, держава-агресор продовжує політику етноциду на тимчасово окупованих територіях України. У ГУР зазначають, що вона проявляється у поступовій зміні складу населення.

Москва, за інформацією розвідки, активно збільшує частку неукраїнського населення на захоплених територіях. Зокрема, на ТОТ переселяють вихідців із Росії, а також громадян інших держав — насамперед країн Центральної Азії, Африки та Кавказу.

Для цього Кремль використовує кілька механізмів:

довгострокове призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій;

направлення вихідців із РФ на роботу на тимчасово окуповані території України за державними програмами строком на п’ять років;

пільгове іпотечне кредитування для переселенців на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей;

надання земельних ділянок вихідцям із РФ у Криму та на Херсонщині.

За даними ГУР, лише 2025 року земельні ділянки на території Криму отримали близько 4 тисяч осіб.

Демографічна ситуація в окупації погіршується

У розвідці наголошують, що паралельно з переселенням неукраїнського населення демографічна ситуація на тимчасово окупованих територіях стрімко погіршується.

Зокрема, за підсумками 2025 року природний приріст населення на окупованій частині Донецької області становив мінус 9,9 проміле. Це означає приблизно мінус 10 осіб на кожну тисячу населення.

У ГУР зазначають, що цей показник у 2,4 раза гірший за середній показник на території самої Росії.

Частка померлих осіб працездатного віку на окупованій частині Донеччини 2025 року становила 10,9 тисячі людей. Рівень смертності цієї категорії населення сягнув 6,8 проміле, що перевищує середньосвітові показники.

Окремо в розвідці звернули увагу на смертність від травм та зовнішніх чинників. У 2025 році цей показник на окупованій частині Донеччини становив 146,1 випадка на 100 тисяч населення. Понад 83% померлих — люди працездатного віку.

У ГУР підкреслюють, що геноцидна війна Росії та цілеспрямована політика окупаційної влади призводять до витіснення місцевого населення і поступової зміни демографічного та етнонаціонального складу тимчасово окупованих територій України.

