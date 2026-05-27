Після масованої комбінованої атаки росіян по Києву проти ночі 24 травня, внаслідок чого згорів торговельний центр біля станції метро «Лук’янівська», у соцмережах з’явились дописи про непересічну та щемливу історію одного з охоронників цього ТЦ.

За словами власниці одного з магазинів, який до прильоту працював у ТЦ, один з охоронців ТЦ, Саша, прожив в ньому добрячих декілька років, бо жити йому немає де.

«Йому зараз дуже потрібна робота з проживанням», — зазначила користувачка соцмереж Ната Шпак.

ТСН.ua знайшов та поспілкувався з цим охоронцем. Його історія здатна приголомшити.

«Мені 54 роки, багато років тому я працював на будівництві, останні роки — в охороні», — розповів в коментарі для ТСН.ua Олександр Ткаченко, якого колеги часто називають «Батя».

Та продовжує: «Зараз, коли я з вами розмовляю, я одягнений у те, що у мене залишилось після російської атаки. У цьому ТЦ я пропрацював 4 роки, тут я і мешкав. Зараз у мене така ситуація, що навіть немає, що поїсти. Керівництво ТЦ обіцяло привезти вагончик, де можна буде жити після цієї атаки. Я киянин, народився на Шулявці, а все життя прожив на Борщагівці. З родичами у мене конфлікт, вони захотіли мене виписати з квартири, я три роки з ними судився. Як наслідок — у мене немає квартири. В ній мешкає мій брат з дітками, бл…Я прокляв ту квартиру, поки судився».

До цього він додає: «Після російської атаки я ночував біля ТЦ, під деревом, під тополею, навпроти центрального входу. А, наприклад, сьогодні ночував в одному з ТЦ на Борщагівці. У мене немає навіть банківської карти, тому як після судових процесів її заблокували. У моїх родичів, з якими у мене конфлікт, є якись знайомі у правоохоронних органах, тому все так склалось».

За словами Олександра, під час російського удару по Лук’янівці він перебував у подвалі ТЦ.

«Було близько 15 вибухів. Вибухало і в сусідніх будинках», — каже він.

З долею оптимізму Олександр каже, що після розголосу у соцмережах, він отримав пропозицію працювати вахтером в одному із закладів на вулиці Старовокзальній.

«Мені вже призначено там зустріч на 18 годину. Своєю чергою, у іншому ТЦ з ж такою назвою вирішили, що там вже достатньо охоронців… Але перш за все, перепрошую, мені потрібно десь помитись та випрати свої речі (ймовірно, через це Олександр поки що відмовився сфотографуватися для цієї публікації — Ред).Ще у мене є сестра, вона мешкає у Вишневому під Києвом, але у неї своє життя…»

