Росія атакує Київ "Іскандерами" та "Орешніком": у Bloomberg пояснили мету Путіна

Росія посилює ракетні удари по Києву та інших українських містах, намагаючись перехопити ініціативу у війні та виснажити систему протиповітряної оборони України.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними агентства, Кремль робить ставку на масовані атаки балістичними ракетами та дронами, щоб перевантажити українську ППО і психологічно тиснути на населення.

«Москва відчуває, що має якось реагувати на атаки, які Київ проводить дедалі ефективніше. Зараз Росія бачить вікно можливостей через значне виснаження запасів ракет Patriot в Україні», — йдеться у матеріалі з посиланням на аналітика Олександра Габуєва, який вважає, що Москва намагається відповісти на дедалі успішніші удари України по російській території.

У Bloomberg зазначають, що Україна стикається з дефіцитом ракет для систем ППО на тлі високого попиту через війну на Близькому Сході. Водночас переговори за посередництва США щодо закінчення війни фактично зайшли в глухий кут.

Напередодні Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни. За інформацією Повітряних сил України, РФ випустила 90 ракет і близько 600 дронів. Зокрема, росіяни застосували гіперзвукову ракету «Орешнік», яку раніше використовували лише один раз — у січні.

Під час атаки по Києву 25 травня Росія застосувала 30 балістичних ракет «Іскандер-М». Українська ППО змогла перехопити лише 11 із них.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) після атаки визнав складність ситуації.

«На жаль, ракет було занадто багато для можливостей нашої ППО», — написав він.

Bloomberg звертає увагу, що балістичні ракети особливо небезпечні через високу швидкість і складність перехоплення. Водночас Росія продовжує активно виробляти їх, що лише поглиблює дефіцит західних засобів протиракетної оборони в України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив про намір Росії завдавати «системних ударів» по Києву та «центрах ухвалення рішень».

Водночас посолка ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала російські погрози «ознакою відчаю».

«ЄС нікуди не йде. Ми залишаємося у Києві. Ми залишаємося з Україною», — заявила вона.

За оцінками Bloomberg, нинішня ескалація свідчить про те, що Володимир Путін не відмовився від своїх воєнних цілей попри значні втрати та затяжний характер війни.

