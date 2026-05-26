Сильвестр Сталлоне показав доньку-красуню від Дженніфер Флавін і ніжно привітав її з 24-річчям

Зірка Голлівуду в день народження доньки показав, як вона змінилася.

Валерія Сулима
Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Популярний американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне повідомив про важливе свято в його родині.

25 травня у молодшої доньки знаменитості від дружини, моделі Дженніфер Флавін, був день народження. Скарлетт виповнилося вже 24 роки. Зірковий татусь не залишив спадкоємицю без привітань. Він присвятив доньці допис в Instagram.

Зокрема, актор опублікував архівне фото Скарлетт, де вона зображена ще зовсім маленькою, та свіже. На кадрах можна помітити, як донька зірки Голлівуду з роками змінилася і виросла справжньою красунею.

Сильвестр Сталлоне з донькою Скарлетт / © instagram.com/officialslystallone

Також Сталлоне адресував спадкоємиці ніжні слова. Він зазначив, що неабияк пишається нею та її сестрами.

«Нашій неймовірній донечці Скарлетт, ти і твої сестри змушуєте мене пишатися вами щодня!» — звернувся до доньки актор.

Сильвестр Сталлоне з донькою Скарлетт / © instagram.com/officialslystallone

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін виховують трьох спільних доньок — Софію, Сістін і Скарлетт. Від першого шлюбу в актора було двоє синів — Сейдж і Серджо. На жаль, 2012 року серце старшого спадкоємця артиста зупинилось у віці 36 років.

Нагадаємо, нещодавно Сильвестр Сталлоне вітав дружину з 29-ю річницею їхнього шлюбу. Він опублікував їхні спільні фото, на яких неочікувано показався з тростиною.

