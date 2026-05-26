Сильвестр Сталлоне показал дочь-красавицу от Дженнифер Флавин и нежно поздравил ее с 24-летием

Популярный американский актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне сообщил о важном празднике в его семье.

25 мая у младшей дочери знаменитости от жены, модели Дженнифер Флавин, был день рождения. Скарлетт исполнилось уже 24 года. Звездный отец не оставил наследницу без поздравлений. Сильвестр Сталлоне посвятил дочери пост в Instagram.

В частности, актер опубликовал архивное фото Скарлетт, где она изображена еще совсем маленькой, и свежее. На кадрах можно заметить, как дочь звезды Голливуда с годами изменилась и выросла настоящей красавицей.

Сильвестр Сталлоне с дочерью Скарлетт / © instagram.com/officialslystallone

Также Сильвестр Сталлоне адресовал наследнице нежные слова. Он отметил, что очень сильно гордится ею и ее сестрами.

«Нашей невероятной дочери Скарлетт, ты и твои сестры заставляете меня гордиться вами каждый день!» — обратился к дочери актер.

Отметим, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин воспитывают трех общих дочерей — Софию, Систин и Скарлетт. От первого брака у актера было двое сыновей — Сейдж и Серджо. К сожалению, в 2012 году сердце старшего наследника артиста остановилось в возрасте 36 лет.

Напомним, недавно Сильвестр Сталлоне поздравлял жену с 29-й годовщиной их брака. Актер опубликовал их совместные фото, на которых неожиданно показался с тростью.

