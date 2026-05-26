- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
"Денежный маникюр" на лето 2026: какой цвет ногтей притягивает удачу и финансы, как магнитом
Красивый маникюр помогает чувствовать себя увереннее, улучшает настроение и придает чувство ухоженности. А внутренняя уверенность часто влияет и на успех в делах.
Маникюр давно стал не только частью образа, но и способом поднять настроение и внутреннюю энергию. В 2026 году особенно популярным стал так называемый «денежный маникюр» — дизайн ногтей, который, по словам поклонников символизма цветов, способен привлекать удачу, финансовый успех и положительные изменения. Летом в тренде будут яркие, сияющие и дорогие оттенки, ассоциирующиеся с достатком и уверенностью.
Зеленый — главный цвет финансов
Именно зеленый чаще ассоциируется с деньгами, ростом и процветанием. Летом 2026 года популярными станут:
изумрудный
мятный
оливковый
лаймовый
Такой маникюр выглядит свежим, дорогим и ярким.
С блестками — символ роскоши
Маникюр с золотыми элементами ассоциируется с богатством и успехом. В тренде:
золотой шимер
фольга
металлические акценты
перламутровое сияние
Даже минималистичный дизайн с золотыми деталями будет выглядеть эффектно и стильно.
Красный — энергия силы и победы
Ярко-красные ногти символизируют уверенность, активность и сильную энергетику. Этот цвет помогает привлекать внимание и новые возможности. Особенно модными летом 2026 года будут:
коралловый
вишневый
красный с глянцем
Молочный и нюдовый — «дорогой» маникюр
Нейтральные оттенки считаются символом стабильности и гармонии. Молочный маникюр отлично сочетается с любым стилем и смотрится очень элегантно.
Тренды «денежного маникюра» на лето 2026 года
Минимализм с блеском. Нежная база и несколько сияющих акцентов — главный тренд сезона.
Стеклянный эффект. Полупрозрачное покрытие с переливами создает эффект дорогостоящего салонного маникюра.
Естественная длина. В моде аккуратные короткие или средние ногти природной формы.
Дизайн с символами. Можно добавить золотые линии, мелкие блестки, элементы в виде звезд или луны.