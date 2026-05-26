"Денежный маникюр" на лето 2026: какой цвет ногтей притягивает удачу и финансы, как магнитом

Какой модный маникюр лета 2026 года / © www.freepik.com/free-photo

Маникюр давно стал не только частью образа, но и способом поднять настроение и внутреннюю энергию. В 2026 году особенно популярным стал так называемый «денежный маникюр» — дизайн ногтей, который, по словам поклонников символизма цветов, способен привлекать удачу, финансовый успех и положительные изменения. Летом в тренде будут яркие, сияющие и дорогие оттенки, ассоциирующиеся с достатком и уверенностью.

Зеленый — главный цвет финансов

Именно зеленый чаще ассоциируется с деньгами, ростом и процветанием. Летом 2026 года популярными станут:

изумрудный

мятный

оливковый

лаймовый

Такой маникюр выглядит свежим, дорогим и ярким.

С блестками — символ роскоши

Маникюр с золотыми элементами ассоциируется с богатством и успехом. В тренде:

золотой шимер

фольга

металлические акценты

перламутровое сияние

Даже минималистичный дизайн с золотыми деталями будет выглядеть эффектно и стильно.

Красный — энергия силы и победы

Ярко-красные ногти символизируют уверенность, активность и сильную энергетику. Этот цвет помогает привлекать внимание и новые возможности. Особенно модными летом 2026 года будут:

коралловый

вишневый

красный с глянцем

Молочный и нюдовый — «дорогой» маникюр

Нейтральные оттенки считаются символом стабильности и гармонии. Молочный маникюр отлично сочетается с любым стилем и смотрится очень элегантно.

Тренды «денежного маникюра» на лето 2026 года

Минимализм с блеском. Нежная база и несколько сияющих акцентов — главный тренд сезона.

Стеклянный эффект. Полупрозрачное покрытие с переливами создает эффект дорогостоящего салонного маникюра.

Естественная длина. В моде аккуратные короткие или средние ногти природной формы.

Дизайн с символами. Можно добавить золотые линии, мелкие блестки, элементы в виде звезд или луны.

