Известная украинская певица умилила фото с братом, который погиб во время службы в ВСУ

Певица почтила память родного человека в особый день.

Валерия Гажала
Мария Бурмака

Мария Бурмака / © instagram.com/mariaburmaka

Народная артистка Украины Мария Бурмака поделилась щемящими воспоминаниями о своем брате Святославе, который умер после службы в рядах ВСУ.

26 мая защитнику должно было бы исполниться 46 лет. Но, к сожалению, жизнь Святослава забрали оккупанты — его здоровье изуродовала российская армия. Мужчина умер в начале 2024 года от последствий ранения и пережитого стресса.

В памятный день артистка вспомнила родного человека и опубликовала архивные фотографии разных лет. На кадрах Святослав предстает улыбающимся — как в мирные времена, так и уже во время войны. Мария не скрывала эмоций и посвятила брату короткое, но болезненное обращение. Певица призналась, что продолжает беречь память о нем.

Мария Бурмака с братом / © facebook.com/maria.burmaka

«День рождения моего брата, Святослава Бурмаки. Было бы сегодня 46. Пусть душа твоя летает и оберегает нас. Вечная память», — написала исполнительница.

В комментариях поклонники поддержали артистку и выразили соболезнования ее семье. Пользователи оставляли слова благодарности павшему защитнику.

  • Светлая память!

  • Вечная благодарность

  • Помним и любим

  • Вечная светлая память и слава, и почет, и благодарность. Соболезнования родным и близким

Напомним, недавно Мария Бурмака признавалась, получает ли семья ее павшего брата выплаты от государства.

