Відома українська співачка розчулила фото з братом, який загинув під час служби в ЗСУ
Співачка вшанувала пам’ять рідної людини в особливий день.
Народна артистка України Марія Бурмака поділилася щемливими спогадами про свого брата Святослава, який помер після служби в лавах ЗСУ.
26 травня захисникові мало б виповнитися 46 років. Та, на жаль, його життя забрали окупанти — його здоров’я понівечила російська армія. Чоловік помер на початку 2024-го від наслідків поранення і пережитого стресу.
У пам’ятний день артистка згадала рідну людину та опублікувала архівні світлини різних років. На кадрах Святослав постає усміхненим — як у мирні часи, так і вже під час війни. Марія не приховувала емоцій і присвятила братові коротке, але болісне звернення. Вона зізналася, що продовжує берегти пам’ять про нього.
«День народження мого брата, Святослава Бурмаки. Було б сьогодні 46. Хай душа твоя літає та оберігає нас. Вічна памʼять», — написала виконавиця.
У коментарях прихильники підтримали артистку та висловили співчуття її родині. Вони залишали слова вдячності полеглому захисникові:
Світла памʼять!
Вічна вдячність.
Памʼятаємо і любимо.
Вічна світла пам’ять і слава, і шана, і дяка. Співчуття рідним і близьким.
Нагадаємо, нещодавно Марія Бурмака зізнавалася, чи отримує родина її полеглого брата виплати від держави.