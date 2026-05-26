Гламур
308
1 хв

Відома українська співачка розчулила фото з братом, який загинув під час служби в ЗСУ

Співачка вшанувала пам’ять рідної людини в особливий день.

Валерія Гажала
Марія Бурмака

Марія Бурмака / © instagram.com/mariaburmaka

Народна артистка України Марія Бурмака поділилася щемливими спогадами про свого брата Святослава, який помер після служби в лавах ЗСУ.

26 травня захисникові мало б виповнитися 46 років. Та, на жаль, його життя забрали окупанти — його здоров’я понівечила російська армія. Чоловік помер на початку 2024-го від наслідків поранення і пережитого стресу.

У пам’ятний день артистка згадала рідну людину та опублікувала архівні світлини різних років. На кадрах Святослав постає усміхненим — як у мирні часи, так і вже під час війни. Марія не приховувала емоцій і присвятила братові коротке, але болісне звернення. Вона зізналася, що продовжує берегти пам’ять про нього.

Марія Бурмака з братом / © facebook.com/maria.burmaka

«День народження мого брата, Святослава Бурмаки. Було б сьогодні 46. Хай душа твоя літає та оберігає нас. Вічна памʼять», — написала виконавиця.

У коментарях прихильники підтримали артистку та висловили співчуття її родині. Вони залишали слова вдячності полеглому захисникові:

  • Світла памʼять!

  • Вічна вдячність.

  • Памʼятаємо і любимо.

  • Вічна світла пам’ять і слава, і шана, і дяка. Співчуття рідним і близьким.

Нагадаємо, нещодавно Марія Бурмака зізнавалася, чи отримує родина її полеглого брата виплати від держави.

