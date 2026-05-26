45-річний Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою і здивував незвичайною церемонією вдома

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба одружився з коханою, співзасновницею видавництва «Книголав» Світланою Павелецькою.

Радісну новину пара оголосила в Instagram. Закохані повідомили, що офіційно уклали шлюб. Зробили вони це в режимі онлайн. Зокрема, Світлана та Дмитро через відеозв’язок спілкувались із реєстраторкою. Через «Дію» пара підписала актовий запис про шлюб. Після цього реєстраторка засвідчила документи.

Також Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька вже й встигли відгуляти незвичайну весільну церемонію. Зробили вони це просто вдома в колі дітей від попередніх стосунків та домашніх улюбленців.

Світлана Павелецька одягнула білу сукню та зробила стриману зачіску, а от Дмитро Кулеба обрав сорочку та брюки. Після реєстрації шлюбу родина зібралась за святковим столом на ґанку їхнього будинку.

Зазначимо, Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька розсекретили свої стосунки навесні 2023 року, хоча їхній роман розпочався значно раніше. Торік восени політик освідчився обраниці, а вона відповіла згодою. До цього Дмитро Кулеба перебував у шлюбі з депутаткою Євгенією Кулебою, яка народила йому сина Єгора та доньку Любу.

