45-річний Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою і здивував незвичайною церемонією вдома

Пара офіційно уклала шлюб і зробила це в режимі онлайн.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба одружився з коханою, співзасновницею видавництва «Книголав» Світланою Павелецькою.

Радісну новину пара оголосила в Instagram. Закохані повідомили, що офіційно уклали шлюб. Зробили вони це в режимі онлайн. Зокрема, Світлана та Дмитро через відеозв’язок спілкувались із реєстраторкою. Через «Дію» пара підписала актовий запис про шлюб. Після цього реєстраторка засвідчила документи.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька уклали шлюб / © instagram.com/dmytro_kuleba

Також Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька вже й встигли відгуляти незвичайну весільну церемонію. Зробили вони це просто вдома в колі дітей від попередніх стосунків та домашніх улюбленців.

Весілля Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької / © instagram.com/dmytro_kuleba

Світлана Павелецька одягнула білу сукню та зробила стриману зачіску, а от Дмитро Кулеба обрав сорочку та брюки. Після реєстрації шлюбу родина зібралась за святковим столом на ґанку їхнього будинку.

Зазначимо, Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька розсекретили свої стосунки навесні 2023 року, хоча їхній роман розпочався значно раніше. Торік восени політик освідчився обраниці, а вона відповіла згодою. До цього Дмитро Кулеба перебував у шлюбі з депутаткою Євгенією Кулебою, яка народила йому сина Єгора та доньку Любу.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук відіграв таємне весілля з молодшою на 16 років дружиною. Вже з’явились перші кадри зі свята.

