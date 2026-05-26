Коханий Денисенко вперше розкрив причину, чому його звільнили від служби: "Неприємна історія"

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Коханий української акторки Наталки Денисенко — манекенник Юрій Савранський — вперше розкрив причину, чому його звільнили від служби у війську.

Так, нещодавно пара насолоджувалась відпочинком на Тенерифе, про що вони транслювали у соцмережах. Очікувано, що в користувачів виникли запитання: як саме Юрію вдалося перетнути кордон, оскільки чоловікам призовного віку заборонений виїзд. Коханий акторки на проєкті «Наодинці з Гламуром» запевнив, що його звільнили від служби ще задовго до початку повномасштабної війни.

«Це для мене така, не дуже приємна історія, бо я взагалі маю військову освіту. Я вступав до вишу стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров’я. Це ще тоді. Це для мене була неочікувана новина, бо у мене були певні плани», — говорить манекенник Анні Севастьяновій.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Юрій Савранський зізнався, що його звільнили від служби у війську за станом здоров’я. У подробиці він вдаватися не став, а лише розкрив, що в нього виявили вроджену хворобу. Тож, він за законом має право виїжджати за кордон.

«Я не хочу висвітлювати, але якщо коротко, то на медкомісії в мене знайшли вроджену хворобу. Ця тема для мене болісна, бо у мене були плани. Але у мене є законні підстави виїжджати», — запевнив обранець артистки.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Юрій Савранський торік розсекретили свої стосунки. А нещодавно ж акторка неочікувано заговорила про весілля з манекенником.

