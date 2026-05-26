ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
2 хв

Коханий Денисенко вперше розкрив причину, чому його звільнили від служби: "Неприємна історія"

Юрій Савранський не підлягає мобілізації ще задовго до початку повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Юрій Савранський та Наталка Денисенко

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Коханий української акторки Наталки Денисенко — манекенник Юрій Савранський — вперше розкрив причину, чому його звільнили від служби у війську.

Так, нещодавно пара насолоджувалась відпочинком на Тенерифе, про що вони транслювали у соцмережах. Очікувано, що в користувачів виникли запитання: як саме Юрію вдалося перетнути кордон, оскільки чоловікам призовного віку заборонений виїзд. Коханий акторки на проєкті «Наодинці з Гламуром» запевнив, що його звільнили від служби ще задовго до початку повномасштабної війни.

«Це для мене така, не дуже приємна історія, бо я взагалі маю військову освіту. Я вступав до вишу стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров’я. Це ще тоді. Це для мене була неочікувана новина, бо у мене були певні плани», — говорить манекенник Анні Севастьяновій.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Юрій Савранський зізнався, що його звільнили від служби у війську за станом здоров’я. У подробиці він вдаватися не став, а лише розкрив, що в нього виявили вроджену хворобу. Тож, він за законом має право виїжджати за кордон.

«Я не хочу висвітлювати, але якщо коротко, то на медкомісії в мене знайшли вроджену хворобу. Ця тема для мене болісна, бо у мене були плани. Але у мене є законні підстави виїжджати», — запевнив обранець артистки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: На чому заробляє Єва КОРШИК, як Григорій РЕШЕТНІК працює на власну дружину, і хто чоловік КУДАШОВОЇ

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Юрій Савранський торік розсекретили свої стосунки. А нещодавно ж акторка неочікувано заговорила про весілля з манекенником.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie