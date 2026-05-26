Готують ґрунт для нападу? : навіщо Білорусь звинуватила Україну у атаках дронів

Сценарій 2022 року повертається? Експерти пояснили, навіщо режим Лукашенка бреше про українські дрони на кордоні

У Білорусі звинуватили Україну, що нібито спроби перетину кордону українськими безпілотниками фіксуються «практично щодня».

Навіщо Білорусь вдалася до такої провокативної заяви і чи може це свідчити про зондування ґрунту для агресії проти України, з’ясовував ТСН.ua.

Привід для вторгнення?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Білорусь навмисне бреше про українські дрони в прикордонні, бо намагається провокувати.

«Саме цього від Білорусі вимагає Росія. Варто нагадати, що саме Білорусь надала свою територію для російського вторгнення в 2022 році. Впевнений, що в Лукашенка чудово розуміють наслідки своїх дій в інтересах росії в 2026 році. Це може бути вже зовсім інша історія», — написав керівник ЦПД.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко теж не виключає, що цією заявою Білорусь готує підґрунтя для вторгнення в Україну з півночі. Він нагадав, що днями Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ розглядатиме участь у війні лише в разі нападу на білоруську територію.

Аналогії з 2022 роком

Канал InformNapalm нагадує, що подібні інформаційні наративи Білорусь використовувала і безпосередньо напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну з території Білорусі.

«Приклади інформаційної атаки, яка слугувала підготовкою до вторгнення, InformNapalm наводив 3 лютого 2022. Тоді старт інформаційної кампанії зі звинуваченням України збігся із прибуттям до Мінська міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а зараз — секретар білоруського Радбезу робить ці заяви в Москві. Ніби відіграючи свою маленьку роль в інформаційних операціях, які розігруються Кремлем», — зазначають у розвідувальній спільноті

В лютому 2026 року InformNapalm розповідав про спільну операцію з українськими хакерами, в ході якої було зібрано та задокументовано докази, як оператори російських дронів використовують Білорусь для своїх атак по Україні.

«Ніхто не пробачив режиму Лукашенка його співучасті в підступній агресивній війні, яку розв’язав Путін. Без підтримки Мінська Москва не змогла б втілити значну частину воєнних злочинів, які російські солдати скоїли в північній частині України, і без білоруської пошти, вони не змогли б доправляти собі додому награбовані й намародерені речі, вкрадені з будинків українців», — зазначили у пабліку.

Що кажуть у ДПСУ

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі заявили, що подібні звинувачення з боку Білорусі є черговою спробою перекласти відповідальність на Україну.

«Багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно вони засобами ППО фіксують регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БпЛА. Тільки за останній тиждень „нарахували“ 116. В мене запитання — це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі „провокації“ українців. І до того ж їхнє ППО певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують», — висловився спікер ДПСУ Андрій Демченко.

