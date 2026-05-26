Відомий український співак несподівано возз’єднався з колишньою та спантеличив фанів

Іван Люленов з ексобраницею Лізою / © instagram.com/ivanliulenov

Гуморист і співак Іван Люленов несподівано з’явився поруч зі своєю колишньою дівчиною Єлизаветою й заінтригував прихильників.

Так, приводом для возз’єднання стали не зміни в особистому житті, а творчий проєкт. Артист запросив ексобраницю знятися у своєму новому кліпі на пісню «Ікона», де вона отримала головну роль.

За сюжетом музичного відео Іван перевтілився в охоронця музею, а Єлизавета постала у ролі гіда. Водночас історія розгортається не лише у реальному просторі, а й у фантазіях головного героя. Там стримана працівниця музею перетворюється на ефектну та спокусливу героїню, яка буквально зачаровує персонажа Люленова.

Як пояснив артист у фотоблогу, кліп став історією про внутрішню боротьбу людини. Ззовні герой здається спокійним та врівноваженим, але всередині переживає емоції, сумніви та боротьбу зі своїми страхами й спокусами.

Поява колишньої дівчини у новій відеороботі Івана викликала бурхливе обговорення серед прихильників. Дехто жартував через нестандартне рішення артиста, а інші відзначили особливу атмосферу та хімію у кадрі.

Зняти в кліпі колишню — це або геніально, або дуже небезпечно

Ваші очі так гарно показують закоханість

Дуже класний кліп, як і пісня. Прикольно, що саме Ліза знялася. Круто

Для мене ця пісня від самого початку була про Лізу, бо «не зможу бачити знову». Я відчувала цей відгомін болю після розриву. Може, написана вона була і не на тлі цих почуттів, але відчувається саме так. Робота дуже гарна

До слова, Іван Люленов та Єлизавета були разом три роки. Про завершення стосунків пара повідомила торік. Тоді колишні наголошували, що між ними не було гучних конфліктів чи зрад, а рішення піти різними шляхами вони ухвалили мирно. Після розриву вони зберегли дружні стосунки, тож тепер змогли легко зустрітися вже на творчому майданчику.

