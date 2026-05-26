Американець назвав 5 речей, які найбільше здивували його в Україні (відео)

Блогер зі США, який одружився з українкою, поділився в Instagram своїми враженнями від першого візиту до України. Топ-5 речей у побуті, культурі водіння та стилі одягу, які шокували іноземця.

Руслана Сивак
Американець назвав 5 речей, які найбільше здивували його в Україні

Громадянин США, який одружився з українкою та відвідав її батьківщину, поділився побутовими відмінностями, що викликали у нього найбільший подив під час перебування в Україні.

Про свої враження іноземець розповів на власній сторінці в Instagram.

5 речей, які здивували американця в Україні

Першим пунктом, який вразив чоловіка, стали особливості паркування в українських містах.

«Я американець. Топ-5 речей, до яких я не міг звикнути, коли я був перший раз в Україні. Номер 1 — це паркування. Для мене це був просто шок, що люди можуть паркуватися на бордюрах, просто в рандомних місцях. І коли я приїхав перший раз у Львів, я питав у друзів: "Можна тут стати?" Вони говорять: "Не переживай, нічого не буде"», — пригадує чоловік.

Він додав, що у Сполучених Штатах за аналогічне порушення автомобіль одразу забере евакуатор. Другий пункт — іноземця шокував стиль водіння у столиці. За його словами, під час руху дорогами Києва повз нього дуже швидко пролітали інші машини.

Третьою несподіванкою для автора відео став алгоритм роботи українських автозаправних станцій.

«Ви спочатку заправляєте і потім платите. У нас ми спочатку платимо, а потім заправляємось. А якщо в когось немає грошей? Уже залили, і потім що? Немає грошей на картці? Вони просто їдуть додому? Як це працює? Я не розумію», — зазначив американець.

Четверте, що здивувало американця — подавання напоїв.

«Вони завжди теплі. У нас вони завжди холодні», — зауважив американець.

Дружина автора підтвердила цю тезу, додавши, що в США у закладах зазвичай приносять лід незалежно від пори року — і взимку, і влітку.

П’ята відмінність стосувалася зовнішнього вигляду українців на вулицях.

«Номер 5. Як люди в Україні вдягаються. Просто гуляю і там просто всі люди дуже гарно вдягаються. А в нас це дуже рідко. Це мають бути якісь заклади чи івенти», — підсумував іноземець.

Реакція користувачів

У коментарях люди почали сперечатися. Вони зазначили, що зазвичай платять на АЗС наперед, а до повного бака заправляються рідше. Також користувачі не погодилися щодо напоїв, адже в магазинах є холодильники. Проте користувачі дійсно похвалили українців за вміння гарно вдягатися.

Нагадаємо, американський відеоблогер, який нині мешкає в Україні, днями опублікував ролик, у якому щиро здивувався рівнем розвитку інфраструктури у звичайних українських житлових комплексах.

