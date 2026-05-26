"Грошовий манікюр" на літо 2026: який колір нігтів притягує удачу та фінанси, наче магнітом

Який модний манікюр літа 2026 року

Манікюр давно став не лише частиною образу, а й способом підняти настрій та внутрішню енергію. 2026 року особливо популярним став так званий «грошовий манікюр» — дизайн нігтів, який, за словами прихильників символізму кольорів, здатен притягувати удачу, фінансовий успіх і позитивні зміни. Влітку в тренді будуть яскраві, сяйливі та дорогі відтінки, які асоціюються з достатком і впевненістю.

Зелений — головний колір фінансів

Саме зелений найчастіше асоціюється з грошима, зростанням і процвітанням. Влітку 2026 року популярними стануть:

смарагдовий

м’ятний

оливковий

лаймовий

Такий манікюр має свіжий, дорогий та яскравий вигляд.

З блискітками — символ розкоші

Манікюр із золотими елементами асоціюється з багатством та успіхом. У тренді:

золотий шимер

фольга

металеві акценти

перламутрове сяйво

Навіть мінімалістичний дизайн із золотими деталями матиме ефектний і стильний вигляд.

Червоний — енергія сили та перемоги

Яскраво-червоні нігті символізують впевненість, активність і сильну енергетику. Вважається, що цей колір допомагає привертати увагу та нові можливості. Особливо модними влітку 2026 року будуть:

кораловий

вишневий

червоний із глянцем

Молочний і нюдовий — «дорогий» манікюр

Нейтральні відтінки також вважаються символом стабільності та гармонії. Молочний манікюр чудово поєднується з будь-яким стилем і має дуже елегантний вигляд.

Тренди «грошового манікюру» на літо 2026 року

Мінімалізм із блиском. Ніжна база та кілька сяйливих акцентів — головний тренд сезону.

Скляний ефект. Напівпрозоре покриття з переливами створює ефект дорогого салонного манікюру.

Натуральна довжина. У моді акуратні короткі або середні нігті природної форми.

Дизайн із символами. Можна додати золоті лінії, дрібні блискітки, елементи у формі зірок чи місяця.

