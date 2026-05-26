"Грошовий манікюр" на літо 2026: який колір нігтів притягує удачу та фінанси, наче магнітом
Гарний манікюр допомагає почуватися впевненіше, покращує настрій та додає відчуття доглянутості. А внутрішня впевненість часто впливає і на успіх у справах.
Манікюр давно став не лише частиною образу, а й способом підняти настрій та внутрішню енергію. 2026 року особливо популярним став так званий «грошовий манікюр» — дизайн нігтів, який, за словами прихильників символізму кольорів, здатен притягувати удачу, фінансовий успіх і позитивні зміни. Влітку в тренді будуть яскраві, сяйливі та дорогі відтінки, які асоціюються з достатком і впевненістю.
Зелений — головний колір фінансів
Саме зелений найчастіше асоціюється з грошима, зростанням і процвітанням. Влітку 2026 року популярними стануть:
смарагдовий
м’ятний
оливковий
лаймовий
Такий манікюр має свіжий, дорогий та яскравий вигляд.
З блискітками — символ розкоші
Манікюр із золотими елементами асоціюється з багатством та успіхом. У тренді:
золотий шимер
фольга
металеві акценти
перламутрове сяйво
Навіть мінімалістичний дизайн із золотими деталями матиме ефектний і стильний вигляд.
Червоний — енергія сили та перемоги
Яскраво-червоні нігті символізують впевненість, активність і сильну енергетику. Вважається, що цей колір допомагає привертати увагу та нові можливості. Особливо модними влітку 2026 року будуть:
кораловий
вишневий
червоний із глянцем
Молочний і нюдовий — «дорогий» манікюр
Нейтральні відтінки також вважаються символом стабільності та гармонії. Молочний манікюр чудово поєднується з будь-яким стилем і має дуже елегантний вигляд.
Тренди «грошового манікюру» на літо 2026 року
Мінімалізм із блиском. Ніжна база та кілька сяйливих акцентів — головний тренд сезону.
Скляний ефект. Напівпрозоре покриття з переливами створює ефект дорогого салонного манікюру.
Натуральна довжина. У моді акуратні короткі або середні нігті природної форми.
Дизайн із символами. Можна додати золоті лінії, дрібні блискітки, елементи у формі зірок чи місяця.