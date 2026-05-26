Відключення світла

Влітку графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть коливатися від рідкісних коротких відключень до восьмигодинних на добу.

Таку оцінку дав директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За оптимістичного сценарію — сприятливі погодні умови з мінімальною кількістю екстремальних температур понад +30°C та низька інтенсивність обстрілів важливих енергооб’єктів.

«За середнього споживання приблизно 12 ГВт дефіцит не перевищуватиме 1 ГВт у вечерні піки, що покриватиметься імпортом та незначними обмеженнями промисловості. Графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення можуть застосовуватися рідко й не більше двох годин на добу», — написав Омельченко.

За песимістичного сценарію — спекотне літо та висока інтенсивність ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі.

У такому випадку дефіцит потужності може сягати в окремі дні до 4 ГВт. Відповідно графіки відключень будуть діяти до восьми годин на добу.

«Найбільш вразливі регіони: усі прифронтові, Одеська область та місто Київ, де ГПВ та ГАВ можуть бути довшими ніж у середньому по країні», — наголосив експерт.

Омельченко також представив базовий сценарій: спекотне літо та низька інтенсивність повітряних атак на енергетику.

«В окремі дні споживання зростає до 14 ГВт у зв’язку з підвищенням споживання приладами охолодження повітря. Дефіцит може сягати 2-2,5 ГВт. ГПВ застосовуються двох-чотирьох години на добу у період екстремально високих температур», — зазначив він.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 6–8 годин на добу в разі спеки понад +30 градусів.

За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури та високе навантаження на систему в пікові години енергосистема може не впоратися зі споживанням навіть з урахуванням імпорту електроенергії.

Однак голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко зазначив, що Україна має шанси пройти літній період без відключень електроенергії, проте лише за умови відсутності нових масованих обстрілів. Головною проблемою наразі залишаються пошкоджені енергоблоки на теплових і гідроелектростанціях.

