Укрaїнa
124
1 хв

РФ вгатила по житловому сектору одного з міст: є поранені, спалахнули пожежі

Рятувальники працювали в умовах загрози повторних атак і ліквідували всі осередки горіння.

Дар'я Щербак
Атака на Сумщину

Атака на Сумщину / © ДСНС

У місті Ромни Сумської області внаслідок російських ударів постраждали три людини.

Про це пише ДСНС України.

Під прицілом ворога опинилися житловий сектор та об’єкт інфраструктури.

Обстріл сумщини / © ДСНС

Через загрозу повторних атак рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили в безпечне місце.

Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

Обстріл Сумщини / © ДСНС

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вночі проти 26 травня Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох областях фіксували безпілотники. Зокрема, росіяни атакували Одесу і Харків.

В Одесі загинула одна людина. Крім того, внаслідок удару троє травмованих.

