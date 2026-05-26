РФ вгатила по житловому сектору одного з міст: є поранені, спалахнули пожежі
Рятувальники працювали в умовах загрози повторних атак і ліквідували всі осередки горіння.
У місті Ромни Сумської області внаслідок російських ударів постраждали три людини.
Про це пише ДСНС України.
Під прицілом ворога опинилися житловий сектор та об’єкт інфраструктури.
Через загрозу повторних атак рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили в безпечне місце.
Наразі всі осередки горіння ліквідовані.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, вночі проти 26 травня Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох областях фіксували безпілотники. Зокрема, росіяни атакували Одесу і Харків.
В Одесі загинула одна людина. Крім того, внаслідок удару троє травмованих.
