Києву треба готуватися до нових руйнувань: Кулеба зробив тривожну заяву

Дмитро Кулеба

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців дбати про свій психологічний стан після масованих російських атак. За його словами, суспільству потрібно бути готовим до важких картин руйнувань Києва.

Про це ексміністр заявив в ефірі телемарафону.

“Якщо ви вже не витримуєте психологічного навантаження і відчуваєте, що більше не справляєтеся, варто зробити паузу від життя в Києві”, — наголосив він.

Водночас Кулеба закликав українців залишатися пильними та неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і загрози нових атак.

Окремо він звернув увагу на психологічний аспект російського терору. За словами колишнього міністра, киянам доведеться стикатися з важкими наслідками обстрілів — зруйнованими будинками, пошкодженими підприємствами, музеями та іншими цивільними об’єктами.

“Нам потрібно психологічно готуватися до наслідків російських атак і руйнувань. Ми бачили масштаби збитків після обстрілів у ніч проти 24 та 25 травня: пошкоджені житлові будинки, музеї, підприємства та інші об’єкти. Це важко сприймати емоційно, але до таких картин, на жаль, потрібно бути готовими”, — сказав Кулеба.

Атака РФ на Київ 24 травня — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники.

Росія також завдала удару по Шевченківському району Києва. Постраждали цивільні об’єкти, є жертви.

Станом на ранок понеділка у стаціонарах столичних лікарень залишається 21 людина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня. Серед госпіталізованих — двоє дітей.

