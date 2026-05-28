Трагедія в Одесі: під час атаки загинув пес Вуф, який був улюбленцем сотень людей

Під час атаки на Одесу загинув пес Вуф

Під час останньої російської атаки на Одесу, яка трапилася 27 травня, стало відомо про загибель песика Вуфа. Песик часто бував у зоомагазині у своїх господарів. Про нього знали всі клієнти. Розповідаємо історію чотирилапого, життя якого забрали росіяни.

Про це пишуть одеські пабліки та місцеві ЗМІ.

Російський «Шахед», який вчора атакував Одесу, забрав життя собаки Вуфа, який часто бував у зоомагазині. Зоомагазин TorZoo було зруйновано внаслідок атаки. Він належав власникам чотирилапого.

Вуфа знали всі покупці. Він був справжньою душею зоомагазину. А для власників це був член родини.

Російський «Шахед» влетів у приміщення зоомагазину. Після удару в ньому спалахнула сильна пожежа. Вуф загинув.

Про це у соцмережах повідомила одна з клієнток зоомагазину.

«Сьогодні черговий „Шахед“ воював з цивільними. Знищено зоомагазин torzoo.ua й вбито прекрасну собачку Вуфа. Я знаю Вуфчика дуже добре й болить. Болить. Це був класнючий песик власників мережі», — пише користувачка Катерина.

Вуф не жив у магазині, а приходив туди разом із власниками. Коли відбулася атака, власник побіг за собакою на другий поверх, але врятувати її не встиг.

«Собаку знайшли ДСНС, й то не відразу. У момент вибуху в магазині були всі. Ніхто песика не кинув. Він за рокових обставин пішов на другий поверх…», — пояснила жінка.

Зоомагазин після ворожої атаки повністю знищений.

Підтримати родину, яка постраждала від російської атаки, можна, якщо замовити щось для своїх тварин у їхньому зоомагазині.

