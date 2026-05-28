"Мені здалося дивним": Верховен розкритикував рефері після поразки від Усика

Ріко Верховен / Фото: Денис Дідківський

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен розкритикував рефері в ринзі після поразки нокаутом від чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Перед зупинкою бою українець відправив нідерландця в нокдаун, який став ключовим епізодом поєдинку.

Після нокдауну Ріко піднявся і зміг продовжити бій — Олександр пішов добивати його і рефері зупинив поєдинок за секунду до завершення 11-го раунду.

Однак Верховен переконаний, що рефері скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

"Я зробив помилку, тому мене кілька разів ударили. Я пропустив аперкот. Це було жахливо, але гаразд, я встав. Тільки моя капа випала з рота, і оскільки залишалося всього кілька секунд, я тримав пильність. Я навіть один раз відповів ударом. Але втрутився рефері.

Раптово він втрутився. Я сказав: Що ти робиш? — Він відповів: Ні, ні, все скінчено. — Чому ж, — запитав я. — Так краще для тебе, — відповів він. Але що мені здалося дивним: коли в мене було вісім секунд на відновлення, рефері почав відлік із чотирьох. "Чотири, п'ять, шість, сім, вісім". Тоді як мені потрібна була кожна секунда", — цитує Верховена De Telegraaf.

Раніше повідомлялося, що тренер Верховена привітав Усика з перемогою.

Нокаутувавши нідерландця, Усик захистив пояси WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

