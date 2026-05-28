Приватна детективка назвала “хитрий” трюк з iPhone, який може видати зраду

Приватна детективка Кессі Крофтс розповіла про простий спосіб перевірити, з ким людина нещодавно листувалася на iPhone. За її словами, цей трюк може допомогти виявити можливу зраду партнера.

Про це пише Daily Mail.

Крофтс, яка очолює ліцензоване детективне агентство Venus Investigations в Австралії, спеціалізується на справах про невірність. Вона пояснила, що для перевірки потрібно відкрити нове повідомлення на iPhone і в полі “Кому” поставити крапку. Після цього телефон може показати номери, з яких користувач нещодавно отримував повідомлення.

Водночас детективка наголосила: робити це можна лише з дозволу власника телефону.

“Ми не схвалюємо злам телефонів”, — підкреслила Крофтс.

Після публікації відео багато користувачів заявили, що спосіб спрацював. Дехто зазначив, що окремі контакти можуть відображатися навіть після видалення частини повідомлень.

Раніше Крофтс також розповідала, що виявити невірність іноді допомагає історія голосових команд на пристроях Alexa. Через застосунок можна переглянути та прослухати записи за конкретні дати, якщо користувач має до них доступ.

