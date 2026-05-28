У Путіна знову пригрозили Києву і дали нове «попередження»

Кремль далі намагається залякати ударами по Києву та заявляє про необхідність покинути столицю України. Мовляв, «інформацію донесли до всіх».

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, Москва «попередила» персонал іноземних дипломатичних представництв про те, що нібито варто покинути Київ. Натомість вони нехай «самі ухвалюють рішення».

Крім того, Пєсков поскаржився, що «не всі сприймають серйозно застереження» Кремля про плани завдати ударів по об’єктах військово-промислового комплексу.

Водночас представник Володимира Путіна продовжує далі зухвало брехати, буцімто для Росії першочерговими є «мирні способи досягнення цілей». Втім, він цинічно пригрозив, що все «залежатиме від розвитку подій».

Удар по Києву та погрози РФ

Вночі проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. У Москві зухвало стверджувати, мовляв, здійснили атаку «у відповідь» на нібито обстріл коледжу в окупованій Луганській області. Втім, аналітики ISW наголосили, що це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії.

Зауважимо, що після цієї атаки на Київ з Росії пролунали нові гучні заяви. Зокрема, посол з особливих доручень МЗС Родіон Мірошник нахабно висловився, мовляв, «Київ сам напросився на удари відплати».

Крім того, у Москві обурилися через відсутність реакції США на погрози щодо «системних ударів» по столиці України. Дмитро Пєсков наголосив, що нібито для РФ «пріоритетом є те попередження, яке направили».

