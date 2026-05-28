Підсумки 2025 року: нагороди та відзнаки компанії Moneyveo

Хронологія досягнень: 2025–2026

Березень 2026: PaySpace Magazine Awards 2025

Moneyveo отримала почесну відзнаку «FinTech X: Легенди індустрії» – статус, що надається за багаторічний вплив на розвиток ринку. Крім того, сервіс здобув три «золота» у номінаціях:

«Найкращий сервіс мікрокредитування»;

«Найкраща програма лояльності»;

«Найкращий КСВ-проєкт» (КСВ - корпоративна соціальна відповідальність)

Березень 2026: Рейтинг «ТопФінанс-2025»

За результатами дослідження ділового порталу Delo.ua та журналу «Топ-100», Moneyveo підтвердила статус «Лідера фінансового ринку».

Листопад 2025: «Українська народна премія»

Найбільш об’єктивний показник – вибір безпосередніх споживачів. За результатами відкритого голосування Moneyveo стала переможцем у номінації «Сервіс кредитів онлайн 2025 року». Це підтверджує високий рівень лояльності аудиторії до бренду.

Жовтень 2025: BANKER AWARDS 2025

Видання Banker.ua відзначило компанію титулом «Лідер мікрокредитування». Основний акцент журі зробило на технологічній перевазі: впровадженні AI-скорингу (автоматичного прийняття рішень за лічені хвилини) та високих стандартах кібербезпеки, на які компанія спрямовує значну частину бюджету.

Березень 2025: Ukrainian Fintech Awards

Перемога в номінації Best Consumer Lending Company. Експерти оцінили простоту інтерфейсу, швидкість обробки заявок та клієнтоорієнтований підхід.

Лютий–березень 2025: Подвійний тріумф на старті року

Рік розпочався із закріплення статусу лідера одразу у двох масштабних рейтингах:

«ТопФінанс-2025». За версією порталу Delo.ua та журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших», Moneyveo здобула титул «Лідера фінансового ринку» . Експертне журі високо оцінило внесок компанії у фінансову інклюзію та адаптивність бізнес-процесів.

PaySpace Magazine Awards 2024. Компанія підтвердила звання технологічного піонера, виборовши «золото» у номінації «Найкращий сервіс мікрокредитування». Також було відзначено соціальну діяльність та експертний рівень менеджменту компанії.

Клієнтський досвід

У Moneyveo.ua переконані: фінансовий сервіс має бути не лише швидким і зручним, а й приємним для клієнта. Саме тому компанія регулярно проводить акції, розіграші та спеціальні пропозиції для користувачів сервісу.

Емоції реальних людей, які стають переможцями разом із сервісом, говорять про бренд краще за будь-які звіти.

Попри те, що 2025 рік став для Moneyveo рекордним за кількістю відзнак, зупинятися тут не планують. Попереду – нові цифрові рішення, розвиток сервісів і подальша робота над тим, щоб фінансові послуги залишалися максимально простими, швидкими та доступними для клієнтів.

