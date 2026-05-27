У Кремлі різко змінили риторику після гучних погроз ударів по Києву: що стоїть за дивними заявами РФ

Кремль. / © Associated Press

Деякі чиновники країни-агресорки Росії різко змінили риторику та, схоже, відступають від своїх нещодавніх гучних погроз систематично атакувати Київ.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голова Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що РФ насправді не погрожує атакувати Верховну Раду чи Офіс президента України. Мовляв, це не «справжні» центри ухвалення рішень в Україні. З його слів, такі цілі розташовані не в центрі Києва, а приховані в добре укріплених районах.

Водночас депутат Державної думи Росії Анатолій Вассерман заявив, що Росія може «ліквідувати» Україну до листопада 2026 року. Втім, начебто Москва «не поспішає» з цим.

Американські аналітики наголошують, що останніми тижнями Кремль дедалі частіше погрожує Україні. РФ намагається приховати збентеження через необхідність дозволу Києву на проведення параду Перемоги 9 травня, погані бойові дії російської армії, а також зростання економічних витрат і суспільної напруженості, які Москва переживає в результаті понад чотирьох років війни.

«Ці російські чиновники можуть створювати очікування у внутрішньому інформаційному просторі, що погрози Москви щодо Києва не матеріалізуються так, як, ймовірно, очікують росіяни», — наголошують в Інституті.

Погрози Росії — що відомо

Кілька днів тому речниця російського МЗС Марія Захарова відкрито пригрозила новими атаками по Києву. Мовляв, це будуть «удари у відповідь» нібито на дії України.

Пізніше міністерство країни-агресорки закликало іноземців залишити столицю України, а жителям міста «порадило» не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Нова істерика у Кремлі розпочалася після нібито атаки на Старобільськ. Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник зухвало заявив, мовляв, українська влада «сама напросилася» на таку реакцію. Ба більше, атаки продовжать здійснювати надалі.

