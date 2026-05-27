У BBC пояснили, навіщо РФ різко загострила погрози Україні

Росія різко посилила риторику щодо України, заявивши про ймовірність «постійних і систематичних ударів» по Києву та закликавши іноземців і дипломатів залишити місто.

Як повідомляє BBC, Москва заявила про можливість «постійних, систематичних ударів по Києву, спрямованих проти його військово-промислового комплексу». Також російська сторона закликала іноземних громадян і дипломатичний персонал покинути столицю України «якнайшвидше».

У матеріалі зазначається, що подібні погрози не є новими. Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія вже понад чотири роки регулярно завдає ударів по українських містах.

У відомстві оцінюють, що «загальний рівень загроз безпеці, які Росія створює для Києва та інших міст, залишається таким самим, як і в попередні місяці та роки».

Водночас журналісти підкреслюють, що новим є саме риторика Кремля, яка використовується для виправдання атак, і це пов’язують із конкретним інцидентом.

За даними видання, Москва звинуватила Україну у нібито навмисному вбивстві 21 студента під час удару минулого тижня по Старобільську в Луганській області. Українська сторона, своєю чергою, заявляє, що було уражено військовий об’єкт на тимчасово окупованій території.

«Однак Москва подає цей інцидент, який, на її думку, є навмисним нападом на цивільне населення, як законну підставу для відповідних дій», — пояснюється в публікації.

Також зазначається, що раніше подібні удари рідко супроводжувалися публічними поясненнями, а Росія не демонструвала суттєвого каяття щодо жертв серед цивільного населення в Україні.

Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що це свідчить про спроби Москви контролювати інформаційний наратив навколо війни.

«Коли у вас є проблеми з економікою та російським суспільством, то виникає тиск на помсту», — пояснив він.

Своєю чергою представник РНБО Андрій Коваленко вважає, що погрози мають і ширший контекст, не пов’язаний лише з подіями на Луганщині.

За його словами, перша причина — відсутність успіхів Росії на полі бою. Друга — спроба тиску на міжнародних партнерів України, зокрема через заклики до дипломатів залишити Київ.

Він також наголошує, що потужна підтримка України з боку Європи давно розглядається Кремлем як одна з головних перешкод для досягнення воєнних цілей.

Третьою причиною Коваленко називає спробу відвернути увагу від українських ударів по території Росії та демонстрації здатності України завдавати ударів у глибину, зокрема по Москві.

У підсумку видання зазначає, що війна, яка наближається до п’ятого року, не розвивається у бажаному для Москви напрямку.

«Оскільки Росія стикається зі зростаючими обмеженнями у промисловості та кадровій сфері, їй незабаром доведеться вирішити, чи вдаватися до примусової мобілізації економіки та суспільства», — вважає Найджел Гулд-Девіс із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Він додає, що примусова мобілізація матиме серйозні соціальні наслідки та може стати непопулярною, створюючи ризики для внутрішньої стабільності Росії.

Попри це, наголошується, що загроза для України залишається високою. Під час останніх атак Росія застосовувала, зокрема, ракету «Орешнік», яку складно перехопити.

Таким чином, Київ і надалі може стикатися з масштабними та повторюваними ударами, протидія яким залишатиметься складним завданням.

