Три знаки Зодіаку, яким не варто реагувати на можливі провокації

Щоб не спровокувати серйозного, але небажаного скандалу, дуже важливо стримуватися і не реагувати на провокації, в яких сьогодні нестачі, на жаль, не буде.

Сьогодні, 27 травня, стримувати емоції необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо не реагувати на можливі в цей час провокації.

Телець

Тельців важко вивести з себе, але вже якщо це вдається, погано буває всім — як оточуючим, так і самим представникам знака. Сьогодні охочих, образно кажучи, посмикати тигра за вуса буде багато, але їм самим важливо стриматися — нічого, окрім зіпсованого настрою, це не принесе.

Терези

Терезам бажано уникати будь-яких провокацій, оскільки конфлікт, що виникне в результаті, навіть якщо його вдасться швидко врегулювати, надовго виведе зі стану душевної рівноваги. А такий — нестійкий — настрій не дасть їм вести повноцінне — насамперед, особисте — життя.

Скорпіон

Скорпіонів конфлікт, що спалахнув, може занурити в глибоку рефлексію, від якої до самокритики, а потім і до властивого представникам знака самоїдства, — недалеко. Поганий настрій не найкращим чином позначиться на роботі та стосунках із близькими їм людьми.

