Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно створюють проблеми оточенню

Але одна річ, якщо ми — хто краще, хто гірше — робимо це самі, і зовсім інша — коли в наші неприємності виявляються втягнутими люди, які нас оточують, включно з близькими і друзями.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно створюють проблеми оточенню.

Рак

Раки легко потрапляють у кризові ситуації, але категорично не вміють — а подекуди й відверто не хочуть — самостійно з них вибиратися. У таких випадках вони втягують усіх, хто перебуває поруч, у розв’язання власних — найчастіше, самостійно організованих — проблем, до того ж, не просять, а вимагають цього від них.

Овен

Овни — справжній форсмажор зодіакального кола: проблемні ситуації, в які вони потрапляють, як правило, бувають такими масштабними, що відсторонитися від них ніхто з тих, хто перебуває не на небезпечній відстані, уникнути не може. Виходить, що представники знака просто перекладають неприємності на інших, хочуть вони того чи ні.

Водолій

Водолії практично ніколи не дослухаються до розумних порад близьких, у будь-якій ситуації чинячи так, як вважають за потрібне. Ну, а оскільки в результаті вони потрапляють у складну, а іноді й небезпечну, ситуацію, їхня проблема стає проблемою тих, хто перебуває поряд. А найнеприємніше — що це їх нічого не вчить.

