ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
964
Час на прочитання
3 хв

Мобілізація в Україні перестане бути схожою на нинішню: що планують змінити

Мобілізація в Україні може змінитись найближчим часом — у парламенті розкрили деякі деталі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати змін

В Україні триває мобілізація і незабаром вона зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко на своїй сторінці у соцмережі. Він записав відповідне відео.

«Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний «треш», який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз», — повідомив Стерненко та зауважив, що поки що озвучувати деталей не стане.

«Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться», — сказав він та уточнив, що Україна залучатиме більше іноземців на військову службу.

Одразу декілька джерела ТСН.ua у Верховній Раді повідомили, що за їхніми даними, йдеться про більш поглиблену цифрову складову — тобто ймовірно розглядається варіант звернення більшої уваги на електронні реєстри, де міститься інформація про військовозобов’язаних.

Як відомо, раніше у парламенті висловлювали думку, що у цій мобілізаційній роботі допоможуть ідентифікаційні коди.

Своєю чергою, за даними декількох парламентарів, станом на сьогодні відомо, що протягом наступних двох-трьох тижнів Міноборони України планує презентувати у Верховній Раді зміни до мобілізації. Про таку вірогідність в коментарі для ТСН.ua розповів представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За даними іншого парламентаря, зміни дійсно можливі, але, скоріш за все, вони не торкнуться процесу оповіщення у громадських місцях.

За словами народних депутатів, будь-які напрацювання та пропозиції потребуватимуть того, щоб за них або проголосувала Верховна Рада, або ці зміни будуть прописані в урядових постановах.

Мобілізація та її посилення: що кажуть у Раді

Крім того, днями у багатьох Telegram-каналах з посиланням на народного депутата Максима Бужанського поширили інформацію, що начебто Верховна Рада більше не буде голосувати ні за будь-яке посилення мобілізації.

У коментарі для ТСН.ua Максим Бужанський повідомив, що пабліки вирвали його слова із контексту.

«Це — уривок з відео, з якогось ефіру минулого тижня. Це було вирвано з контексту, але я його повністю підтверджую. Я переконаний, що за посилення мобілізації Верховна Рада дійсно голосувати не буде. З одного боку — Рада не буде на себе більше брати настільки непопулярні кроки, з іншого боку — у цьому взагалі немає потреби, бо вже є виважений і достатньо жорсткий закон про посилення мобілізації, який Рада ухвалила у квітні 2024 року. І його просто нема куди ще жорсткішим робити», — каже Бужанський.

Та продовжує: «Там дуже зрозумілий ланцюг: надіслали повістку і якщо людина не прийшла, то негайно виписують штраф. Якщо людина не сплатила, то автоматично через виконавче провадження їй блокують рахунки. Що ще можна тут посилити? Збільшити кількість штрафів? Мова не в розмірі штрафів, а просто у тому, що цей закон жодним чином не виконується взагалі. В іншому інтерв’ю казав, що за весь 2025 рік — лише 30 тис. арештів рахунків, за перші чотири місяці цього року — 6 тисяч арештів рахунків».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Стерненко анонсував радикальні зміни в армії та мобілізації. В Україні стартує масштабна армійська реформа, яка відбудеться у два етапи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
964
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie