Мобілізація в Україні перестане бути схожою на нинішню: що планують змінити

Мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати змін

В Україні триває мобілізація і незабаром вона зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко на своїй сторінці у соцмережі. Він записав відповідне відео.

«Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний «треш», який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз», — повідомив Стерненко та зауважив, що поки що озвучувати деталей не стане.

«Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться», — сказав він та уточнив, що Україна залучатиме більше іноземців на військову службу.

Одразу декілька джерела ТСН.ua у Верховній Раді повідомили, що за їхніми даними, йдеться про більш поглиблену цифрову складову — тобто ймовірно розглядається варіант звернення більшої уваги на електронні реєстри, де міститься інформація про військовозобов’язаних.

Як відомо, раніше у парламенті висловлювали думку, що у цій мобілізаційній роботі допоможуть ідентифікаційні коди.

Своєю чергою, за даними декількох парламентарів, станом на сьогодні відомо, що протягом наступних двох-трьох тижнів Міноборони України планує презентувати у Верховній Раді зміни до мобілізації. Про таку вірогідність в коментарі для ТСН.ua розповів представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За даними іншого парламентаря, зміни дійсно можливі, але, скоріш за все, вони не торкнуться процесу оповіщення у громадських місцях.

За словами народних депутатів, будь-які напрацювання та пропозиції потребуватимуть того, щоб за них або проголосувала Верховна Рада, або ці зміни будуть прописані в урядових постановах.

Мобілізація та її посилення: що кажуть у Раді

Крім того, днями у багатьох Telegram-каналах з посиланням на народного депутата Максима Бужанського поширили інформацію, що начебто Верховна Рада більше не буде голосувати ні за будь-яке посилення мобілізації.

У коментарі для ТСН.ua Максим Бужанський повідомив, що пабліки вирвали його слова із контексту.

«Це — уривок з відео, з якогось ефіру минулого тижня. Це було вирвано з контексту, але я його повністю підтверджую. Я переконаний, що за посилення мобілізації Верховна Рада дійсно голосувати не буде. З одного боку — Рада не буде на себе більше брати настільки непопулярні кроки, з іншого боку — у цьому взагалі немає потреби, бо вже є виважений і достатньо жорсткий закон про посилення мобілізації, який Рада ухвалила у квітні 2024 року. І його просто нема куди ще жорсткішим робити», — каже Бужанський.

Та продовжує: «Там дуже зрозумілий ланцюг: надіслали повістку і якщо людина не прийшла, то негайно виписують штраф. Якщо людина не сплатила, то автоматично через виконавче провадження їй блокують рахунки. Що ще можна тут посилити? Збільшити кількість штрафів? Мова не в розмірі штрафів, а просто у тому, що цей закон жодним чином не виконується взагалі. В іншому інтерв’ю казав, що за весь 2025 рік — лише 30 тис. арештів рахунків, за перші чотири місяці цього року — 6 тисяч арештів рахунків».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Стерненко анонсував радикальні зміни в армії та мобілізації. В Україні стартує масштабна армійська реформа, яка відбудеться у два етапи.

