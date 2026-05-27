- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1678
- Час на прочитання
- 1 хв
Не гірше, ніж у Москві: дрони масовано атакували російські міста та окупований Крим (відео)
Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежі на об’єктах інфраструктури.
У ніч проти 27 травня низка російських міст та тимчасово окупований Крим зазнали атаки безпілотників.
Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.
Повідомляється, що вибухи пролунали у російських Туапсе, Таганрозі та Воронежі, а також в окупованих Сімферополі та Севастополі.
За інформацією каналу «Кримські вітер», у Севастополі був атакований штаб ВПС Чорноморського флоту РФ, а також зафіксована пожежа в районі бухти.
Крім того, повідомляється про пожежу на нафтобазі у Туапсе після атаки ударних дронів.
У Таганрозі атака та загоряння сталося на території об’єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки.
Раніше повідомлялося, що роботу стратегічного НПЗ «Сизранський» повністю зупинено після українських ударів.
Ми раніше інформували, що у РФ від червня готують масштабні обмеження для цивільної авіації над Центральною Росією через загрозу безпілотників.