Росія закриває небо над величезною територією: що відбувається

Літак РФ / © Associated Press

Реклама

У Росії від початку червня 2026 року планують запровадити масштабну заборону на польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні. Обмеження діятимуть на висотах до 5100 метрів і фактично вдарять по приватній, малій та частині ділової авіації в Центральній Росії.

Про це повідомляє Міжрегіональна громадська організація пілотів і власників повітряних суден.

За наявною інформацією, заборона охопить не лише Москву та Підмосков’я, а значно ширшу територію Московського району. Йдеться про зону, яка простягається на заході до кордону з Білоруссю, на півночі — до межі з петербурзькою польотною зоною, на сході — до зон Єкатеринбурга та Самари, а на півдні — до територій, де польоти були обмежені ще від початку повномасштабної війни.

Реклама

Під обмеження можуть потрапити літаки авіації загального призначення, приватні гвинтокрили та бізнес-джети, які виконують нерегулярні рейси. Фактично це може паралізувати роботу малої авіації над значною частиною Центральної Росії.

Водночас заборона не має стосуватися регулярних і чартерних рейсів, авіації, залученої до медичної допомоги та евакуації, а також літаків, які виконують авіаційно-хімічні роботи, моніторинг трубопроводів і ліній електропередач чи завдання за державними контрактами.

Офіційні повідомлення для пілотів “Росавіація” має оприлюднити найближчим часом. У документах, за даними російських джерел, не зазначена кінцева дата дії заборони.

Причиною таких заходів називають загрозу атак безпілотників і нездатність російської системи протиповітряної оборони гарантувати безпеку польотів у регіоні.

Реклама

Удари по РФ: останні новини

Останнім часом Україна посилила далекобійні удари по території Росії. Під ураження потрапляють об’єкти, які працюють на військову машину РФ, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, нафтобази, склади боєприпасів та інші елементи логістики противника.

Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни.

Раніше в Новоросійську сталися потужні вибухи. Відбулося займання на території нафтобази «Грушова балка» та на нафтоналивному терміналі «Шесхаріс».

Експерти зазначають, що кампанія українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії паралізувала роботу її найбільших НПЗ. Навіть тимчасові стрибки світових цін на нафту через війну на Близькому Сході не рятують бюджет країни-агресорки від дефіциту. Кремль змушений іти на крайні заходи та масово продавати золото для фінансування війни.

Реклама

Новини партнерів