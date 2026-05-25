Зірковий кур’єр з Лук’янівки, фото з яким облетіло Мережу, вперше розповів, куди їхав

19-річний кур’єр розповів, куди та як їхав крізь дим на столичній Лук’янівці / © ТСН

Під час російської масованої атаки по Києву 24 травня до фотооб’єктиву ДСНС столиці поблизу знищеного пожежею ТЦ «Квадрат» біля станції метро «Лук’янівська» потрапив кур’єр Glovo — хлопець рухався на мотоциклі і, судячи з фото, якоїсь миті зупинився біля гігантської пожежі.

Фото зіркового кур’єра облетіло світові ЗМІ, користувачі українського сегменту соцмереж припустили, що хлопець настільки безстрашний, що його роботі не завадили навіть російські ракети та пожежі на Лук’янівці.

ТСН.ua розшукав цього хлопця та поспілкувався з ним. Його звати Влад, йому 19 років, він мешкає у Києві.

«Мене звати Влад на псевдо „Рижий“. О 5:20 я їхав зустрічати друга на залізничний вокзал, щоб після цього вже поїхати працювати. В той момент не було страшно, а були жаль і сум, бо буквально ввечері, за декілька годин до цього, я забирав замовлення з популярного ресторану швидкого харчування… На четвертому поверсі цього ТЦ о 21:00. Я згадував, як забирав там замовлення, і це було дуже сумно. Я все життя у Києві, я киянин, багато працюю тут. Робота кур’єром для мене — життя», — каже Влад.

19-річний кур’єр Влад / Фото надано Glovo

До цього він додав, що не дивлячись на те, що був у шоломі, багато людей з його оточення упізнали його на фото після того, як воно розлетілося соцмережами.

«Сказали, що фото в усіх новинах», — каже він і резюмує, що був цим здивований.

За словами Влада, він поїхав цим маршрутом через те, щоб побачити, у якому стані навколишні квартали. «Дуже сумно було. Страшно, коли від тебе щось не залежить. Я міг поїхати іншим маршрутом, але подумав, що, можливо, комусь там була потрібна допомога», — каже він.

Своєю чергою користувачі соцмереж дали хлопцеві свої характеристики. Хтось назвав його «термінатором», який їде крізь дим, хтось висловив думку, що це фото — світлина дня, яка засвідчує те, що життя триває попри трагедії.

