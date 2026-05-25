Літак зіткнувся з парапланеристкою в небі: жінка дивом вижила (відео)

В австрійських Альпах поблизу гори Шміттенхе пасажирський екскурсійний літак врізався в параплан. Унаслідок зіткнення купол параплана розірвався навпіл.

Про це повідомляє видання New York Post із посиланням на оприлюднене потерпілою відео та дані місцевих медіа.

Постраждала парапланістка на ім’я Сабріна зафіксувала момент аварії на камеру. На кадрах видно, як невеликий літак пролітає за кілька сантиметрів від її голови та розриває конструкцію параплана.

Спортсменка почала стрімко падати, намагаючись заплутаними в мотузках руками випустити рятувальний парашут. Після успішного відкриття резервного купола жінка здійснила жорстке приземлення.

За інформацією австрійської газети Kronen Zeitung, на місце події прибув поліцейський гелікоптер, який забрав досвідчену парапланістку та доставив її до найближчого аеропорту. Попри серйозність інциденту, жінка відбулася незначними травмами.

«Я досі не можу повірити, що сиджу тут і пишу це — і що, крім кількох неприємних синців та загальних забоїв, нічого серйозного не сталося», — зазначила Сабріна.

Представники місцевої влади повідомили, що за штурвалом літака, який виконував оглядовий політ, перебував 28-річний чоловік. Йому вдалося без ушкоджень посадити повітряне судно в аеропорту Целль-ам-Зее.

Коментуючи авіаційну пригоду, пілот заявив, що уникнути зіткнення з парапланом у тих умовах було неможливо. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту.

