Наталка Денисенко розсекретила, скільки на місяць витрачає на сина та як їй допомагає Федінчик
Найбільше коштів йде на оплату школи.
Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки на місяць витрачає на сина та як їй фінансово допомагає колишній чоловік Андрій Федінчик.
Експодружжя виховує 8-річного сина Андрійка. Хлопчик зараз навчається в 2 класі. Наталка Денисенко на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що найбільша стаття витрат на сина — це оплата школи. За навчання Андрійка доводиться платити 18 тисяч гривень на місяць. Проте за це відповідає Андрій Федінчик.
Окрім того, син акторів ходить на факультативи: фортепіано, дзюдо, кулінарію. Харчування у школі та гуртки коштують від 9 до 10 тисяч гривень на місяць. Це основні витрати. Також Наталка Денисенко купує Андрійку новий сезонний одяг.
«Школа коштує 18 тисяч гривень на місяць. Але завжди її оплачує тато Андрійка. А факультативи і харчування — виходить від 9 до 15 тисяч. Там просто вираховують: скільки ти ходиш, скільки їси. Ось така приблизно сума. Одяг я на весну замовила — 10 тисяч гривень», — говорить знаменитість Анні Севастьяновій.
Зазначимо, Наталка Денисенко виховує 8-рінчого сина, якого вона народила у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, за якого була заміжня від 2017 року до 2025-го.
Нагадаємо, зараз артистка перебуває в стосунках із манекенником Юрієм Савранським. Нещодавно пара насолоджувалась відпочинком на Тенерифе. Наталка Денисенко вже пояснила, як її коханий зміг виїхати з України під час війни.