Війна дісталася Москви: в Росії масово закривають небо, а у самому Кремлі - страх і паніка

Україна змусила Росію закривати повітряний простір. У Кремлі бояться нових нальотів дронів. Це змушує російську владу обмежити використання повітряного простору у повітряній зоні навколо Москви.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні асоціація власників та пілотів російських літаків заявила, що від 1 червня влада Росії розпочне забороняти польоти цивільних літаків у московській повітряній зоні на висотах від нуля до 5100 метрів. Обмеження не поширюються на регулярні або чартерні рейси, рейси для надання медичної допомоги або евакуації, рейси для хімічних робіт, моніторингу трубопроводів яи ліній електропередавання.

Заборона поширюється на західний кордон Росії з Білоруссю, на кордон з польотною зоною Санкт-Петербурга на півночі, на кордон з польотними зонами Єкатеринбурга та Самари на сході та на прикордонну зону України, де було заборонено цивільні польоти ще у лютому 2022-го.

Своєю чергою, так звані мілблогери заявили, що заборона на польоти є прямим наслідком атак українських дронів та провалів систем ППО, які не змогли відрізнити дружні літаки від безпілотників.

«Росія значною мірою не змогла захиститися від посилених українських ударів у тил, і російська влада, ймовірно, запровадила заборону на цивільні польоти, оскільки намагається захистити свій повітряний простір від українських дронів», — наголошують американські аналітики.

Зазначається, ЗСУ значно посилили частоту і дальність ударів БпЛА великої дальності від березня цього року та скористалися перевагами перевантаженої російської ППО, демонструючи, що Росія не може надійно захистити свою столицю від атак.

В ISW наголошують, що влада РФ вперше закрила аеропорт Калінінграда через повідомлення про загрозу БпЛА. Водночас «Росавіація» тимчасово запровадила обмеження від 25 травня на вильоти та прибуття до аеропорту цього міста з невстановлених причин, щоб «забезпечити безпеку польотів».[

Тим часом місцеве калінінградське видання Klops повідомило, що Калінінград вперше активував свою систему попередження про дронів, і що влада розслідує, що саме спрацювало.

Аналітики наголошують: наразі незрозуміло, що саме спрацювало, і російські чиновники не робили жодних звинувачень чи заяв щодо причини тривоги.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія закриває небо над величезною територією. Від червня готують масштабні обмеження для цивільної авіації над Центральною Росією. Заборона торкнеться приватних літаків, гвинтокрилів і частини бізнес-джетів, а причиною називають загрозу атак дронів.

