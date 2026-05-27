Оцінить реформи України: місія МВФ прибула до Києва для перегляду програми на $8,1 млрд

Місія Міжнародного валютного фонду для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд прибула в Київ та починає роботу.

Про це повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано, пише «Інтерфакс-Україна».

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ», — йдеться у її заяві.

Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

У новій програмі Україна взяла на себе низку важливих зобов’язань, зокрема щодо податкових реформ. Деякі з них вже відкладені або відхилені Верховною Радою.

Також програма передбачає ухвалення законопроєкту про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Голосування за нього очікується найближчим часом.

Місія МВФ продовжить роботу в Києві для комплексної оцінки виконання Україною взятих зобов’язань. Результати перегляду матимуть важливе значення для подальшого фінансування.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями. За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету Лесі Забуранної, поточних коштів від МВФ вистачить лише до червня 2026 року, тоді як власних ресурсів для покриття невійськових витрат країна не має.

Усі внутрішні надходження та податки зараз повністю спрямовуються на оборонний сектор. Уся соціальна сфера, включаючи виплати пенсій, а також заробітні плати вчителям і лікарям, забезпечується винятково внаслідок міжнародної фінансової допомоги.

Через повну залежність від партнерів для виживання української економіки критично важливо, щоб західні союзники не зволікали з виділенням нових траншів підтримки.

