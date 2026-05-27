Одна помилка під час заміни оливи може «вбити» двигун авто: деталі

Заміна моторної оливи вважається однією з найпростіших і найпоширеніших процедур технічного обслуговування автомобіля. Її виконують як у дилерських центрах, так і в пунктах швидкого сервісу. Однак навіть незначна помилка під час цієї процедури може обернутися серйозною поломкою двигуна та дорогим ремонтом.

Про це повідомило видання Slashgear.

Причиною критичної несправності може стати ущільнювальне кільце — невелика петлеподібна прокладка, яка забезпечує герметичність між деталями двигуна. У моторі воно виконує важливу функцію: не дає оливі потрапляти в камеру згоряння та допомагає підтримувати правильний тиск мастила в системі.

Одним із прикладів такої помилки стала історія з Honda Accord Hybrid 2024 року випуску. Автомобіль перестав працювати лише через два роки експлуатації. Автомобільний ютубер I Do Cars, який розібрав двигун, з’ясував, що після заміни оливи ущільнювальне кільце встановили неправильно — його затиснуло під час монтажу. На перший погляд така дрібниця може здатися незначною, однак наслідки виявилися серйозними.

Як зазначається, втрата тиску значно зменшила рівень змащення компонентів двигуна. Це призвело до швидкого зношування та нагрівання деталей, зокрема підшипників. Через контакт металу з металом двигун вийшов з ладу.

Після того, як I Do Cars показав цю помилку, багато користувачів у коментарях поділилися схожими історіями після обслуговування у пунктах швидкої заміни оливи.

Водночас компанія JD Power у своєму дослідженні індексу післяпродажного обслуговування в США (ASI) повідомила, що багато водіїв обирають сторонні сервісні центри через швидкість, нижчу вартість і зручність обслуговування.

У дослідженні також йдеться, що у 2026 році клієнти, які користувалися послугами заміни оливи у сторонніх сервісах, були більш задоволені обслуговуванням, ніж роком раніше. Серед причин вони називали тарифи, роботу консультантів, час виконання послуг та якість роботи.

Попри це, частина водіїв вважає, що дилерські центри мають більше досвіду, ніж пункти швидкої заміни оливи, яким вони довіряють менше. Водночас деякі автовласники також вирішують самостійно замінювати оливу.

кання передач або затримка під час розгону можуть свідчити про проблеми з трансмісією. За його автомеханіка, водіям варто якомога швидше перевірити авто, аби уникнути дорогого ремонту.

